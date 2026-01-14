СигналыРазделы
Marwin Borpet

BalanceDynamic

Marwin Borpet
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
40 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.46 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
24.06 EUR (2 924 pips)
Общий убыток:
-1.83 EUR
Макс. серия выигрышей:
40 (24.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
24.06 EUR (40)
Коэффициент Шарпа:
1.98
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.47%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
46.31
Длинных трейдов:
30 (75.00%)
Коротких трейдов:
10 (25.00%)
Профит фактор:
13.15
Мат. ожидание:
0.60 EUR
Средняя прибыль:
0.60 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
2.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 EUR
Максимальная:
0.48 EUR (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
3.82% (37.19 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 23
EURUSD 10
USDJPY 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 12
EURUSD 8
USDJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.4K
EURUSD 976
USDJPY 512
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.46 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +24.06 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4483
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
еще 42...
Нет отзывов
2026.01.14 14:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.