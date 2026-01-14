- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
40 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.46 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
24.06 EUR (2 924 pips)
Общий убыток:
-1.83 EUR
Макс. серия выигрышей:
40 (24.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
24.06 EUR (40)
Коэффициент Шарпа:
1.98
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.47%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
46.31
Длинных трейдов:
30 (75.00%)
Коротких трейдов:
10 (25.00%)
Профит фактор:
13.15
Мат. ожидание:
0.60 EUR
Средняя прибыль:
0.60 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
2.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 EUR
Максимальная:
0.48 EUR (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
3.82% (37.19 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|10
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|976
|USDJPY
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.46 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +24.06 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4483
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
еще 42...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
951
EUR
EUR
1
100%
40
100%
100%
13.14
0.60
EUR
EUR
4%
1:500