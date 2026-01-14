- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
40 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.46 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
24.06 EUR (2 924 pips)
Perdita lorda:
-1.76 EUR
Vincite massime consecutive:
40 (24.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.06 EUR (40)
Indice di Sharpe:
1.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
46.46
Long Trade:
30 (75.00%)
Short Trade:
10 (25.00%)
Fattore di profitto:
13.67
Profitto previsto:
0.60 EUR
Profitto medio:
0.60 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
2.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 EUR
Massimale:
0.48 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
3.82% (37.19 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|10
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|976
|USDJPY
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.46 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +24.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4483
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
