Marwin Borpet

BalanceDynamic

Marwin Borpet
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 -1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
88
이익 거래:
69 (78.40%)
손실 거래:
19 (21.59%)
최고의 거래:
1.50 EUR
최악의 거래:
-5.86 EUR
총 수익:
49.59 EUR (6 059 pips)
총 손실:
-59.18 EUR (5 871 pips)
연속 최대 이익:
40 (24.06 EUR)
연속 최대 이익:
24.06 EUR (40)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
80.85%
최대 입금량:
5.26%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
48 (54.55%)
숏(주식차입매도):
40 (45.45%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-0.11 EUR
평균 이익:
0.72 EUR
평균 손실:
-3.11 EUR
연속 최대 손실:
11 (-33.67 EUR)
연속 최대 손실:
-33.67 EUR (11)
월별 성장률:
-1.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.18 EUR
최대한의:
34.14 EUR (3.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.49% (34.00 EUR)
자본금별:
3.82% (37.19 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 47
EURUSD 24
USDJPY 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -22
EURUSD 25
USDJPY -14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -1.8K
EURUSD 2.7K
USDJPY -692
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.50 EUR
최악의 거래: -6 EUR
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +24.06 EUR
연속 최대 손실: -33.67 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4483
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
42 더...
리뷰 없음
2026.01.14 14:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.