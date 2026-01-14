리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 itexsys-Platform 0.00 × 2 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 12 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 VantageInternational-Live 4 0.29 × 73 ICTrading-MT5-4 0.30 × 10 Exness-MT5Real7 0.31 × 13 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 Exness-MT5Real10 0.38 × 8 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 FusionMarkets-Live 0.62 × 172 ICMarketsSC-MT5-2 0.84 × 6598 ICMarketsSC-MT5-4 0.92 × 4483 Exness-MT5Real17 1.00 × 1 OxSecurities-Live 1.00 × 3 TitanFX-MT5-01 1.00 × 10 Alpari-MT5 1.04 × 54 Exness-MT5Real5 1.09 × 34 BlackBullMarkets-Live 1.10 × 31 ICMarketsSC-MT5 1.17 × 157 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 42 더...