트레이드:
88
이익 거래:
69 (78.40%)
손실 거래:
19 (21.59%)
최고의 거래:
1.50 EUR
최악의 거래:
-5.86 EUR
총 수익:
49.59 EUR (6 059 pips)
총 손실:
-59.18 EUR (5 871 pips)
연속 최대 이익:
40 (24.06 EUR)
연속 최대 이익:
24.06 EUR (40)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
80.85%
최대 입금량:
5.26%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
48 (54.55%)
숏(주식차입매도):
40 (45.45%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-0.11 EUR
평균 이익:
0.72 EUR
평균 손실:
-3.11 EUR
연속 최대 손실:
11 (-33.67 EUR)
연속 최대 손실:
-33.67 EUR (11)
월별 성장률:
-1.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.18 EUR
최대한의:
34.14 EUR (3.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.49% (34.00 EUR)
자본금별:
3.82% (37.19 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|47
|EURUSD
|24
|USDJPY
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|25
|USDJPY
|-14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-1.8K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|-692
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
최고의 거래: +1.50 EUR
최악의 거래: -6 EUR
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +24.06 EUR
연속 최대 손실: -33.67 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.31 × 13
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4483
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
