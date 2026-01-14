SignaleKategorien
Marwin Borpet

BalanceDynamic

Marwin Borpet
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
40 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.46 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
24.06 EUR (2 924 pips)
Bruttoverlust:
-1.83 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (24.06 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.06 EUR (40)
Sharpe Ratio:
1.98
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.47%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
46.31
Long-Positionen:
30 (75.00%)
Short-Positionen:
10 (25.00%)
Profit-Faktor:
13.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.60 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.60 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
2.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.35 EUR
Maximaler:
0.48 EUR (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
3.82% (37.19 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 23
EURUSD 10
USDJPY 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 12
EURUSD 8
USDJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.4K
EURUSD 976
USDJPY 512
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.46 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 40
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.06 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4483
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
noch 42 ...
Keine Bewertungen
2026.01.14 14:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
