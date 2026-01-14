SinaisSeções
Marwin Borpet

BalanceDynamic

Marwin Borpet
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
40 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.46 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
24.06 EUR (2 924 pips)
Perda bruta:
-1.76 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (24.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
24.06 EUR (40)
Índice de Sharpe:
1.98
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.47%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
46.46
Negociações longas:
30 (75.00%)
Negociações curtas:
10 (25.00%)
Fator de lucro:
13.67
Valor esperado:
0.60 EUR
Lucro médio:
0.60 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
2.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.35 EUR
Máximo:
0.48 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.82% (37.19 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 23
EURUSD 10
USDJPY 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 12
EURUSD 8
USDJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1.4K
EURUSD 976
USDJPY 512
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.46 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +24.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4483
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Sem comentários
2026.01.14 14:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
