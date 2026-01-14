- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
40 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.46 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
24.06 EUR (2 924 pips)
Perda bruta:
-1.76 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (24.06 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
24.06 EUR (40)
Índice de Sharpe:
1.98
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.47%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
46.46
Negociações longas:
30 (75.00%)
Negociações curtas:
10 (25.00%)
Fator de lucro:
13.67
Valor esperado:
0.60 EUR
Lucro médio:
0.60 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
2.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.35 EUR
Máximo:
0.48 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.82% (37.19 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|10
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|976
|USDJPY
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.46 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +24.06 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4483
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
42 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
972
EUR
EUR
1
100%
40
100%
100%
13.67
0.60
EUR
EUR
4%
1:500