Marwin Borpet

BalanceDynamic

Marwin Borpet
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
40 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.46 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
24.06 EUR (2 924 pips)
Perte brute:
-1.76 EUR
Gains consécutifs maximales:
40 (24.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
24.06 EUR (40)
Ratio de Sharpe:
1.98
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.47%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
46.46
Longs trades:
30 (75.00%)
Courts trades:
10 (25.00%)
Facteur de profit:
13.67
Rendement attendu:
0.60 EUR
Bénéfice moyen:
0.60 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
2.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.35 EUR
Maximal:
0.48 EUR (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
3.82% (37.19 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 23
EURUSD 10
USDJPY 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 12
EURUSD 8
USDJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.4K
EURUSD 976
USDJPY 512
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.46 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +24.06 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4483
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
42 plus...
Aucun avis
2026.01.14 14:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

