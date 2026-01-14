SeñalesSecciones
Marwin Borpet

BalanceDynamic

Marwin Borpet
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
69 (78.40%)
Transacciones Irrentables:
19 (21.59%)
Mejor transacción:
1.50 EUR
Peor transacción:
-5.86 EUR
Beneficio Bruto:
49.59 EUR (6 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.18 EUR (5 871 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (24.06 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
24.06 EUR (40)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
79.47%
Carga máxima del depósito:
5.26%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
89
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
48 (54.55%)
Transacciones Cortas:
40 (45.45%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-0.11 EUR
Beneficio medio:
0.72 EUR
Pérdidas medias:
-3.11 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-33.67 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.67 EUR (11)
Crecimiento al mes:
-1.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.18 EUR
Máxima:
34.14 EUR (3.51%)
Reducción relativa:
De balance:
3.49% (34.00 EUR)
De fondos:
3.82% (37.19 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 47
EURUSD 24
USDJPY 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -22
EURUSD 25
USDJPY -14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -1.8K
EURUSD 2.7K
USDJPY -692
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.50 EUR
Peor transacción: -6 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +24.06 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -33.67 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4483
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
otros 42...
No hay comentarios
2026.01.14 14:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
