Total de Trades:
88
Transacciones Rentables:
69 (78.40%)
Transacciones Irrentables:
19 (21.59%)
Mejor transacción:
1.50 EUR
Peor transacción:
-5.86 EUR
Beneficio Bruto:
49.59 EUR (6 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.18 EUR (5 871 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (24.06 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
24.06 EUR (40)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
79.47%
Carga máxima del depósito:
5.26%
Último trade:
8 minutos
Trades a la semana:
89
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
48 (54.55%)
Transacciones Cortas:
40 (45.45%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-0.11 EUR
Beneficio medio:
0.72 EUR
Pérdidas medias:
-3.11 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-33.67 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.67 EUR (11)
Crecimiento al mes:
-1.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.18 EUR
Máxima:
34.14 EUR (3.51%)
Reducción relativa:
De balance:
3.49% (34.00 EUR)
De fondos:
3.82% (37.19 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|47
|EURUSD
|24
|USDJPY
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|25
|USDJPY
|-14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-1.8K
|EURUSD
|2.7K
|USDJPY
|-692
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +1.50 EUR
Peor transacción: -6 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +24.06 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -33.67 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.31 × 13
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4483
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
940
EUR
EUR
1
100%
88
78%
79%
0.83
-0.11
EUR
EUR
4%
1:500