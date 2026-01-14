- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
40 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.46 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
24.06 EUR (2 924 pips)
毛利亏损:
-1.76 EUR
最大连续赢利:
40 (24.06 EUR)
最大连续盈利:
24.06 EUR (40)
夏普比率:
1.98
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.47%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
5 小时
采收率:
46.46
长期交易:
30 (75.00%)
短期交易:
10 (25.00%)
利润因子:
13.67
预期回报:
0.60 EUR
平均利润:
0.60 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
2.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.35 EUR
最大值:
0.48 EUR (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
3.82% (37.19 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|10
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|976
|USDJPY
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.46 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +24.06 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4483
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
没有评论
