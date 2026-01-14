- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
40 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.46 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
24.06 EUR (2 924 pips)
総損失:
-1.83 EUR
最大連続の勝ち:
40 (24.06 EUR)
最大連続利益:
24.06 EUR (40)
シャープレシオ:
1.98
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.47%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
46.31
長いトレード:
30 (75.00%)
短いトレード:
10 (25.00%)
プロフィットファクター:
13.15
期待されたペイオフ:
0.60 EUR
平均利益:
0.60 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
2.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.35 EUR
最大の:
0.48 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
3.82% (37.19 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|10
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|976
|USDJPY
|512
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.46 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +24.06 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4483
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
レビューなし
