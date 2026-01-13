- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
109 (96.46%)
Убыточных трейдов:
4 (3.54%)
Лучший трейд:
100.75 USD
Худший трейд:
-19.89 USD
Общая прибыль:
437.13 USD (3 803 930 pips)
Общий убыток:
-21.77 USD (21 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (250.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
250.44 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
97.52%
Макс. загрузка депозита:
10.70%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
20.83
Длинных трейдов:
100 (88.50%)
Коротких трейдов:
13 (11.50%)
Профит фактор:
20.08
Мат. ожидание:
3.68 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-19.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.89 USD (1)
Прирост в месяц:
3.68%
Годовой прогноз:
44.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.94 USD (4.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.59% (19.94 USD)
По эквити:
2.78% (1.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|104
|EURUSD
|6
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|435
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|434K
|EURUSD
|58
|USDJPY
|13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.75 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +250.44 USD
Макс. убыток в серии: -19.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
trading euro with minimum risk
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
158%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
30
0%
113
96%
98%
20.07
3.68
USD
USD
5%
1:200