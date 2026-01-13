СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tradingwithpk euro
Priyojit Karmakar

Tradingwithpk euro

Priyojit Karmakar
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 158%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
113
Прибыльных трейдов:
109 (96.46%)
Убыточных трейдов:
4 (3.54%)
Лучший трейд:
100.75 USD
Худший трейд:
-19.89 USD
Общая прибыль:
437.13 USD (3 803 930 pips)
Общий убыток:
-21.77 USD (21 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (250.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
250.44 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
97.52%
Макс. загрузка депозита:
10.70%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
20.83
Длинных трейдов:
100 (88.50%)
Коротких трейдов:
13 (11.50%)
Профит фактор:
20.08
Мат. ожидание:
3.68 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-5.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-19.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.89 USD (1)
Прирост в месяц:
3.68%
Годовой прогноз:
44.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.94 USD (4.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.59% (19.94 USD)
По эквити:
2.78% (1.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 104
EURUSD 6
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 435
EURUSD 1
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 434K
EURUSD 58
USDJPY 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.75 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +250.44 USD
Макс. убыток в серии: -19.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

trading euro with minimum risk
Нет отзывов
2026.01.13 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
