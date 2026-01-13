- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
113
盈利交易:
109 (96.46%)
亏损交易:
4 (3.54%)
最好交易:
100.75 USD
最差交易:
-19.89 USD
毛利:
437.13 USD (3 803 930 pips)
毛利亏损:
-21.77 USD (21 758 pips)
最大连续赢利:
63 (250.44 USD)
最大连续盈利:
250.44 USD (63)
夏普比率:
0.38
交易活动:
97.52%
最大入金加载:
10.70%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
20 小时
采收率:
20.83
长期交易:
100 (88.50%)
短期交易:
13 (11.50%)
利润因子:
20.08
预期回报:
3.68 USD
平均利润:
4.01 USD
平均损失:
-5.44 USD
最大连续失误:
1 (-19.89 USD)
最大连续亏损:
-19.89 USD (1)
每月增长:
3.68%
年度预测:
44.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19.94 USD (4.97%)
相对跌幅:
结余:
4.59% (19.94 USD)
净值:
2.78% (1.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|104
|EURUSD
|6
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|435
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|434K
|EURUSD
|58
|USDJPY
|13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.75 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 63
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +250.44 USD
最大连续亏损: -19.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMCapitalLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
trading euro with minimum risk
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
158%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
30
0%
113
96%
98%
20.07
3.68
USD
USD
5%
1:200