Priyojit Karmakar

Tradingwithpk euro

Priyojit Karmakar
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 158%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
109 (96.46%)
Loss Trade:
4 (3.54%)
Best Trade:
100.75 USD
Worst Trade:
-19.89 USD
Profitto lordo:
437.13 USD (3 803 930 pips)
Perdita lorda:
-21.77 USD (21 758 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (250.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.44 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
97.52%
Massimo carico di deposito:
10.64%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
20.83
Long Trade:
100 (88.50%)
Short Trade:
13 (11.50%)
Fattore di profitto:
20.08
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
4.01 USD
Perdita media:
-5.44 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.89 USD (1)
Crescita mensile:
3.68%
Previsione annuale:
44.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.94 USD (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.59% (19.94 USD)
Per equità:
2.27% (1.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 104
EURUSD 6
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 435
EURUSD 1
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 434K
EURUSD 58
USDJPY 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.75 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +250.44 USD
Massima perdita consecutiva: -19.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapitalLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

trading euro with minimum risk
Non ci sono recensioni
2026.01.13 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
