- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
113
利益トレード:
109 (96.46%)
損失トレード:
4 (3.54%)
ベストトレード:
100.75 USD
最悪のトレード:
-19.89 USD
総利益:
437.13 USD (3 803 930 pips)
総損失:
-21.77 USD (21 758 pips)
最大連続の勝ち:
63 (250.44 USD)
最大連続利益:
250.44 USD (63)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
97.52%
最大入金額:
10.70%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
20.83
長いトレード:
100 (88.50%)
短いトレード:
13 (11.50%)
プロフィットファクター:
20.08
期待されたペイオフ:
3.68 USD
平均利益:
4.01 USD
平均損失:
-5.44 USD
最大連続の負け:
1 (-19.89 USD)
最大連続損失:
-19.89 USD (1)
月間成長:
3.68%
年間予想:
44.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19.94 USD (4.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.59% (19.94 USD)
エクイティによる:
2.78% (1.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|104
|EURUSD
|6
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|435
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|434K
|EURUSD
|58
|USDJPY
|13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.75 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 63
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +250.44 USD
最大連続損失: -19.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
trading euro with minimum risk
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
158%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
30
0%
113
96%
98%
20.07
3.68
USD
USD
5%
1:200