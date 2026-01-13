시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tradingwithpk euro
Priyojit Karmakar

Tradingwithpk euro

Priyojit Karmakar
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 158%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
113
이익 거래:
109 (96.46%)
손실 거래:
4 (3.54%)
최고의 거래:
100.75 USD
최악의 거래:
-19.89 USD
총 수익:
437.13 USD (3 803 930 pips)
총 손실:
-21.77 USD (21 758 pips)
연속 최대 이익:
63 (250.44 USD)
연속 최대 이익:
250.44 USD (63)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
97.52%
최대 입금량:
10.70%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
20.83
롱(주식매수):
100 (88.50%)
숏(주식차입매도):
13 (11.50%)
수익 요인:
20.08
기대수익:
3.68 USD
평균 이익:
4.01 USD
평균 손실:
-5.44 USD
연속 최대 손실:
1 (-19.89 USD)
연속 최대 손실:
-19.89 USD (1)
월별 성장률:
3.68%
연간 예측:
44.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19.94 USD (4.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.59% (19.94 USD)
자본금별:
2.78% (1.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 104
EURUSD 6
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 435
EURUSD 1
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 434K
EURUSD 58
USDJPY 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +100.75 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 63
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +250.44 USD
연속 최대 손실: -19.89 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMCapitalLtd-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

trading euro with minimum risk
리뷰 없음
2026.01.13 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tradingwithpk euro
월별 30 USD
158%
0
0
USD
56
USD
30
0%
113
96%
98%
20.07
3.68
USD
5%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.