- 자본
- 축소
트레이드:
113
이익 거래:
109 (96.46%)
손실 거래:
4 (3.54%)
최고의 거래:
100.75 USD
최악의 거래:
-19.89 USD
총 수익:
437.13 USD (3 803 930 pips)
총 손실:
-21.77 USD (21 758 pips)
연속 최대 이익:
63 (250.44 USD)
연속 최대 이익:
250.44 USD (63)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
97.52%
최대 입금량:
10.70%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
20.83
롱(주식매수):
100 (88.50%)
숏(주식차입매도):
13 (11.50%)
수익 요인:
20.08
기대수익:
3.68 USD
평균 이익:
4.01 USD
평균 손실:
-5.44 USD
연속 최대 손실:
1 (-19.89 USD)
연속 최대 손실:
-19.89 USD (1)
월별 성장률:
3.68%
연간 예측:
44.71%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19.94 USD (4.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.59% (19.94 USD)
자본금별:
2.78% (1.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|104
|EURUSD
|6
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|435
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|434K
|EURUSD
|58
|USDJPY
|13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.75 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 63
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +250.44 USD
연속 최대 손실: -19.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMCapitalLtd-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
