Priyojit Karmakar

Tradingwithpk euro

Priyojit Karmakar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 158%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
113
Gewinntrades:
109 (96.46%)
Verlusttrades:
4 (3.54%)
Bester Trade:
100.75 USD
Schlechtester Trade:
-19.89 USD
Bruttoprofit:
437.13 USD (3 803 930 pips)
Bruttoverlust:
-21.77 USD (21 758 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (250.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
250.44 USD (63)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
97.52%
Max deposit load:
10.70%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
20.83
Long-Positionen:
100 (88.50%)
Short-Positionen:
13 (11.50%)
Profit-Faktor:
20.08
Mathematische Gewinnerwartung:
3.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-19.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.89 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.68%
Jahresprognose:
44.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
19.94 USD (4.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.59% (19.94 USD)
Kapital:
2.78% (1.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 104
EURUSD 6
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 435
EURUSD 1
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 434K
EURUSD 58
USDJPY 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +100.75 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 63
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +250.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMCapitalLtd-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

trading euro with minimum risk
Keine Bewertungen
2026.01.13 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
