Priyojit Karmakar

Tradingwithpk euro

Priyojit Karmakar
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 157%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
112
Transacciones Rentables:
108 (96.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (3.57%)
Mejor transacción:
100.75 USD
Peor transacción:
-19.89 USD
Beneficio Bruto:
436.99 USD (3 803 917 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.77 USD (21 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (250.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
250.30 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
91.59%
Carga máxima del depósito:
10.63%
Último trade:
21 minutos
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
20.82
Transacciones Largas:
99 (88.39%)
Transacciones Cortas:
13 (11.61%)
Factor de Beneficio:
20.07
Beneficio Esperado:
3.71 USD
Beneficio medio:
4.05 USD
Pérdidas medias:
-5.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-19.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.89 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.43%
Pronóstico anual:
41.57%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.94 USD (4.97%)
Reducción relativa:
De balance:
4.59% (19.94 USD)
De fondos:
1.88% (1.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 104
EURUSD 5
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 435
EURUSD 0
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 434K
EURUSD 45
USDJPY 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100.75 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +250.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMCapitalLtd-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

trading euro with minimum risk
2026.01.13 08:13
