Negociações:
113
Negociações com lucro:
109 (96.46%)
Negociações com perda:
4 (3.54%)
Melhor negociação:
100.75 USD
Pior negociação:
-19.89 USD
Lucro bruto:
437.13 USD (3 803 930 pips)
Perda bruta:
-21.77 USD (21 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (250.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
250.44 USD (63)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
97.52%
Depósito máximo carregado:
10.70%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
20.83
Negociações longas:
100 (88.50%)
Negociações curtas:
13 (11.50%)
Fator de lucro:
20.08
Valor esperado:
3.68 USD
Lucro médio:
4.01 USD
Perda média:
-5.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.89 USD (1)
Crescimento mensal:
3.68%
Previsão anual:
44.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.94 USD (4.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.59% (19.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.78% (1.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|104
|EURUSD
|6
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|435
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|434K
|EURUSD
|58
|USDJPY
|13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
