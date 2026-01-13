SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Tradingwithpk euro
Priyojit Karmakar

Tradingwithpk euro

Priyojit Karmakar
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 158%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
113
Negociações com lucro:
109 (96.46%)
Negociações com perda:
4 (3.54%)
Melhor negociação:
100.75 USD
Pior negociação:
-19.89 USD
Lucro bruto:
437.13 USD (3 803 930 pips)
Perda bruta:
-21.77 USD (21 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (250.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
250.44 USD (63)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
97.52%
Depósito máximo carregado:
10.70%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
20.83
Negociações longas:
100 (88.50%)
Negociações curtas:
13 (11.50%)
Fator de lucro:
20.08
Valor esperado:
3.68 USD
Lucro médio:
4.01 USD
Perda média:
-5.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.89 USD (1)
Crescimento mensal:
3.68%
Previsão anual:
44.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.94 USD (4.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.59% (19.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.78% (1.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 104
EURUSD 6
USDJPY 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 435
EURUSD 1
USDJPY 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 434K
EURUSD 58
USDJPY 13
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +100.75 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 63
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +250.44 USD
Máxima perda consecutiva: -19.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

trading euro with minimum risk
2026.01.13 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
