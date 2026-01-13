SignauxSections
Priyojit Karmakar

Tradingwithpk euro

Priyojit Karmakar
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 158%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
109 (96.46%)
Perte trades:
4 (3.54%)
Meilleure transaction:
100.75 USD
Pire transaction:
-19.89 USD
Bénéfice brut:
437.13 USD (3 803 930 pips)
Perte brute:
-21.77 USD (21 758 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (250.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
250.44 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
97.52%
Charge de dépôt maximale:
10.64%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
20.83
Longs trades:
100 (88.50%)
Courts trades:
13 (11.50%)
Facteur de profit:
20.08
Rendement attendu:
3.68 USD
Bénéfice moyen:
4.01 USD
Perte moyenne:
-5.44 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-19.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.89 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.68%
Prévision annuelle:
44.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.94 USD (4.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.59% (19.94 USD)
Par fonds propres:
2.27% (1.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 104
EURUSD 6
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 435
EURUSD 1
USDJPY 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 434K
EURUSD 58
USDJPY 13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.75 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +250.44 USD
Perte consécutive maximale: -19.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMCapitalLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

trading euro with minimum risk
Aucun avis
2026.01.13 08:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
