Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
10 (23.80%)
Убыточных трейдов:
32 (76.19%)
Лучший трейд:
11.55 USD
Худший трейд:
-249.08 USD
Общая прибыль:
27.65 USD (23 215 pips)
Общий убыток:
-317.90 USD (53 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (6.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.55 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
73.84%
Макс. загрузка депозита:
4.14%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
23 (54.76%)
Коротких трейдов:
19 (45.24%)
Профит фактор:
0.09
Мат. ожидание:
-6.91 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-9.93 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-27.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-249.08 USD (1)
Прирост в месяц:
-8.32%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
290.25 USD
Максимальная:
297.88 USD (67.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (297.88 USD)
По эквити:
8.03% (289.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|5
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|BTCUSD
|-17
|GBPJPY
|-3
|XAUUSD
|-252
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|BTCUSD
|-35K
|GBPJPY
|-42
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|30
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.55 USD
Худший трейд: -249 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.77 USD
Макс. убыток в серии: -27.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 315
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
