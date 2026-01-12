СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trend IC2
Yi Jian Feng

Trend IC2

Yi Jian Feng
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
10 (23.80%)
Убыточных трейдов:
32 (76.19%)
Лучший трейд:
11.55 USD
Худший трейд:
-249.08 USD
Общая прибыль:
27.65 USD (23 215 pips)
Общий убыток:
-317.90 USD (53 080 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (6.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.55 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
73.84%
Макс. загрузка депозита:
4.14%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
23 (54.76%)
Коротких трейдов:
19 (45.24%)
Профит фактор:
0.09
Мат. ожидание:
-6.91 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-9.93 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-27.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-249.08 USD (1)
Прирост в месяц:
-8.32%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
290.25 USD
Максимальная:
297.88 USD (67.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (297.88 USD)
По эквити:
8.03% (289.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 7
USDCAD 6
BTCUSD 6
GBPJPY 5
XAUUSD 5
EURUSD 5
USDJPY 4
USTEC 2
US30 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -12
USDCAD -2
BTCUSD -17
GBPJPY -3
XAUUSD -252
EURUSD 0
USDJPY -10
USTEC 3
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -94
USDCAD -26
BTCUSD -35K
GBPJPY -42
XAUUSD -1.6K
EURUSD 30
USDJPY -66
USTEC 2.5K
US30 4.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.55 USD
Худший трейд: -249 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.77 USD
Макс. убыток в серии: -27.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.69% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.42% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend IC2
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
3.4K
USD
34
90%
42
23%
74%
0.08
-6.91
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.