- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
42
利益トレード:
10 (23.80%)
損失トレード:
32 (76.19%)
ベストトレード:
11.55 USD
最悪のトレード:
-249.08 USD
総利益:
27.65 USD (23 215 pips)
総損失:
-317.90 USD (53 080 pips)
最大連続の勝ち:
4 (6.77 USD)
最大連続利益:
11.55 USD (1)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
73.84%
最大入金額:
4.14%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.97
長いトレード:
23 (54.76%)
短いトレード:
19 (45.24%)
プロフィットファクター:
0.09
期待されたペイオフ:
-6.91 USD
平均利益:
2.77 USD
平均損失:
-9.93 USD
最大連続の負け:
13 (-27.30 USD)
最大連続損失:
-249.08 USD (1)
月間成長:
-8.32%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
290.25 USD
最大の:
297.88 USD (67.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.40% (297.88 USD)
エクイティによる:
8.03% (289.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|5
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|BTCUSD
|-17
|GBPJPY
|-3
|XAUUSD
|-252
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|BTCUSD
|-35K
|GBPJPY
|-42
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|30
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.55 USD
最悪のトレード: -249 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.77 USD
最大連続損失: -27.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 315
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
