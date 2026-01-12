- 자본
- 축소
트레이드:
49
이익 거래:
14 (28.57%)
손실 거래:
35 (71.43%)
최고의 거래:
87.94 USD
최악의 거래:
-249.08 USD
총 수익:
196.66 USD (58 545 pips)
총 손실:
-627.88 USD (156 285 pips)
연속 최대 이익:
4 (6.77 USD)
연속 최대 이익:
108.45 USD (2)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
59.09%
최대 입금량:
5.58%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
28 (57.14%)
숏(주식차입매도):
21 (42.86%)
수익 요인:
0.31
기대수익:
-8.80 USD
평균 이익:
14.05 USD
평균 손실:
-17.94 USD
연속 최대 손실:
13 (-27.30 USD)
연속 최대 손실:
-249.08 USD (1)
월별 성장률:
-12.16%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
518.99 USD
최대한의:
526.62 USD (119.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.93% (525.32 USD)
자본금별:
8.03% (289.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-68
|XAUUSD
|-343
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|GBPJPY
|-3
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-102K
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|GBPJPY
|-42
|EURUSD
|30
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +87.94 USD
최악의 거래: -249 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +6.77 USD
연속 최대 손실: -27.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 321
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-20%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
34
91%
49
28%
59%
0.31
-8.80
USD
USD
24%
1:500