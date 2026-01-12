Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 Earnex-Trade 0.32 × 81 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.46 × 103 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 12 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FPMarkets-Live 0.52 × 180 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VTMarkets-Live 0.65 × 315 StriforLLC-Live 0.72 × 18 noch 150 ...