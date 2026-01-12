SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trend IC2
Yi Jian Feng

Trend IC2

Yi Jian Feng
0 Bewertungen
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
10 (23.80%)
Verlusttrades:
32 (76.19%)
Bester Trade:
11.55 USD
Schlechtester Trade:
-249.08 USD
Bruttoprofit:
27.65 USD (23 215 pips)
Bruttoverlust:
-317.90 USD (53 080 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (6.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.55 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
73.84%
Max deposit load:
4.14%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.97
Long-Positionen:
23 (54.76%)
Short-Positionen:
19 (45.24%)
Profit-Faktor:
0.09
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-27.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-249.08 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-8.32%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
290.25 USD
Maximaler:
297.88 USD (67.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.40% (297.88 USD)
Kapital:
8.03% (289.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 7
USDCAD 6
BTCUSD 6
GBPJPY 5
XAUUSD 5
EURUSD 5
USDJPY 4
USTEC 2
US30 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -12
USDCAD -2
BTCUSD -17
GBPJPY -3
XAUUSD -252
EURUSD 0
USDJPY -10
USTEC 3
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -94
USDCAD -26
BTCUSD -35K
GBPJPY -42
XAUUSD -1.6K
EURUSD 30
USDJPY -66
USTEC 2.5K
US30 4.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.55 USD
Schlechtester Trade: -249 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 103
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 315
StriforLLC-Live
0.72 × 18
noch 150 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.69% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.42% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Trend IC2
30 USD pro Monat
-17%
0
0
USD
3.4K
USD
34
90%
42
23%
74%
0.08
-6.91
USD
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.