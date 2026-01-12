- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
10 (23.80%)
亏损交易:
32 (76.19%)
最好交易:
11.55 USD
最差交易:
-249.08 USD
毛利:
27.65 USD (23 215 pips)
毛利亏损:
-317.90 USD (53 080 pips)
最大连续赢利:
4 (6.77 USD)
最大连续盈利:
11.55 USD (1)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
73.84%
最大入金加载:
4.14%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.97
长期交易:
23 (54.76%)
短期交易:
19 (45.24%)
利润因子:
0.09
预期回报:
-6.91 USD
平均利润:
2.77 USD
平均损失:
-9.93 USD
最大连续失误:
13 (-27.30 USD)
最大连续亏损:
-249.08 USD (1)
每月增长:
-8.32%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
290.25 USD
最大值:
297.88 USD (67.62%)
相对跌幅:
结余:
18.40% (297.88 USD)
净值:
8.03% (289.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|5
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|BTCUSD
|-17
|GBPJPY
|-3
|XAUUSD
|-252
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|BTCUSD
|-35K
|GBPJPY
|-42
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|30
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.55 USD
最差交易: -249 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.77 USD
最大连续亏损: -27.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 315
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
