Señales / MetaTrader 5 / Trend IC2
Yi Jian Feng

Trend IC2

Yi Jian Feng
0 comentarios
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -23%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
12 (26.08%)
Transacciones Irrentables:
34 (73.91%)
Mejor transacción:
34.38 USD
Peor transacción:
-249.08 USD
Beneficio Bruto:
88.21 USD (57 715 pips)
Pérdidas Brutas:
-606.71 USD (104 585 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (6.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.38 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
59.09%
Carga máxima del depósito:
5.58%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
26 (56.52%)
Transacciones Cortas:
20 (43.48%)
Factor de Beneficio:
0.15
Beneficio Esperado:
-11.27 USD
Beneficio medio:
7.35 USD
Pérdidas medias:
-17.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-27.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-249.08 USD (1)
Crecimiento al mes:
-14.53%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
518.50 USD
Máxima:
526.13 USD (119.44%)
Reducción relativa:
De balance:
23.93% (525.32 USD)
De fondos:
8.03% (289.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 9
GBPUSD 7
USDCAD 6
XAUUSD 6
GBPJPY 5
EURUSD 5
USDJPY 4
USTEC 2
US30 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -47
GBPUSD -12
USDCAD -2
XAUUSD -450
GBPJPY -3
EURUSD 0
USDJPY -10
USTEC 3
US30 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -50K
GBPUSD -94
USDCAD -26
XAUUSD -3.1K
GBPJPY -42
EURUSD 30
USDJPY -66
USTEC 2.5K
US30 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.38 USD
Peor transacción: -249 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 103
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 321
StriforLLC-Live
0.72 × 18
otros 151...
No hay comentarios
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.69% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.42% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
