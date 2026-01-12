- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
12 (26.08%)
Transacciones Irrentables:
34 (73.91%)
Mejor transacción:
34.38 USD
Peor transacción:
-249.08 USD
Beneficio Bruto:
88.21 USD (57 715 pips)
Pérdidas Brutas:
-606.71 USD (104 585 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (6.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.38 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
59.09%
Carga máxima del depósito:
5.58%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
-0.99
Transacciones Largas:
26 (56.52%)
Transacciones Cortas:
20 (43.48%)
Factor de Beneficio:
0.15
Beneficio Esperado:
-11.27 USD
Beneficio medio:
7.35 USD
Pérdidas medias:
-17.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-27.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-249.08 USD (1)
Crecimiento al mes:
-14.53%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
518.50 USD
Máxima:
526.13 USD (119.44%)
Reducción relativa:
De balance:
23.93% (525.32 USD)
De fondos:
8.03% (289.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-47
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|XAUUSD
|-450
|GBPJPY
|-3
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-50K
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|XAUUSD
|-3.1K
|GBPJPY
|-42
|EURUSD
|30
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +34.38 USD
Peor transacción: -249 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 321
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
otros 151...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
