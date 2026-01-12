Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 EverestCM-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 Earnex-Trade 0.32 × 81 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.46 × 103 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 12 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FPMarkets-Live 0.52 × 180 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 VTMarkets-Live 0.66 × 322 StriforLLC-Live 0.72 × 18 151 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou