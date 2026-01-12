SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend IC2
Yi Jian Feng

Trend IC2

Yi Jian Feng
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
14 (28.57%)
Perte trades:
35 (71.43%)
Meilleure transaction:
87.94 USD
Pire transaction:
-249.08 USD
Bénéfice brut:
196.66 USD (58 545 pips)
Perte brute:
-627.88 USD (156 285 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (6.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
108.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
59.09%
Charge de dépôt maximale:
5.58%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
28 (57.14%)
Courts trades:
21 (42.86%)
Facteur de profit:
0.31
Rendement attendu:
-8.80 USD
Bénéfice moyen:
14.05 USD
Perte moyenne:
-17.94 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-27.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-249.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
-12.16%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
518.99 USD
Maximal:
526.62 USD (119.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.93% (525.32 USD)
Par fonds propres:
8.03% (289.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 10
XAUUSD 8
GBPUSD 7
USDCAD 6
GBPJPY 5
EURUSD 5
USDJPY 4
USTEC 2
US30 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -68
XAUUSD -343
GBPUSD -12
USDCAD -2
GBPJPY -3
EURUSD 0
USDJPY -10
USTEC 3
US30 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -102K
XAUUSD -2.2K
GBPUSD -94
USDCAD -26
GBPJPY -42
EURUSD 30
USDJPY -66
USTEC 2.5K
US30 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.94 USD
Pire transaction: -249 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.77 USD
Perte consécutive maximale: -27.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 103
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 322
StriforLLC-Live
0.72 × 18
151 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.69% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.42% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend IC2
30 USD par mois
-20%
0
0
USD
3.2K
USD
34
92%
49
28%
59%
0.31
-8.80
USD
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.