- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
10 (23.80%)
Negociações com perda:
32 (76.19%)
Melhor negociação:
11.55 USD
Pior negociação:
-249.08 USD
Lucro bruto:
27.65 USD (23 215 pips)
Perda bruta:
-317.90 USD (53 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (6.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.55 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
73.84%
Depósito máximo carregado:
4.14%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.97
Negociações longas:
23 (54.76%)
Negociações curtas:
19 (45.24%)
Fator de lucro:
0.09
Valor esperado:
-6.91 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-9.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-27.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-249.08 USD (1)
Crescimento mensal:
-8.32%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
290.25 USD
Máximo:
297.88 USD (67.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.40% (297.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.03% (289.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|5
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|BTCUSD
|-17
|GBPJPY
|-3
|XAUUSD
|-252
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|BTCUSD
|-35K
|GBPJPY
|-42
|XAUUSD
|-1.6K
|EURUSD
|30
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.55 USD
Pior negociação: -249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.77 USD
Máxima perda consecutiva: -27.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 315
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
150 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-17%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
34
90%
42
23%
74%
0.08
-6.91
USD
USD
18%
1:500