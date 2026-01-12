SinaisSeções
Yi Jian Feng

Trend IC2

Yi Jian Feng
0 comentários
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
10 (23.80%)
Negociações com perda:
32 (76.19%)
Melhor negociação:
11.55 USD
Pior negociação:
-249.08 USD
Lucro bruto:
27.65 USD (23 215 pips)
Perda bruta:
-317.90 USD (53 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (6.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.55 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
73.84%
Depósito máximo carregado:
4.14%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.97
Negociações longas:
23 (54.76%)
Negociações curtas:
19 (45.24%)
Fator de lucro:
0.09
Valor esperado:
-6.91 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-9.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-27.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-249.08 USD (1)
Crescimento mensal:
-8.32%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
290.25 USD
Máximo:
297.88 USD (67.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.40% (297.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.03% (289.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 7
USDCAD 6
BTCUSD 6
GBPJPY 5
XAUUSD 5
EURUSD 5
USDJPY 4
USTEC 2
US30 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -12
USDCAD -2
BTCUSD -17
GBPJPY -3
XAUUSD -252
EURUSD 0
USDJPY -10
USTEC 3
US30 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -94
USDCAD -26
BTCUSD -35K
GBPJPY -42
XAUUSD -1.6K
EURUSD 30
USDJPY -66
USTEC 2.5K
US30 4.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.55 USD
Pior negociação: -249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.77 USD
Máxima perda consecutiva: -27.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 103
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 315
StriforLLC-Live
0.72 × 18
150 mais ...
Sem comentários
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.69% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.42% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
