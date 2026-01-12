- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
10 (24.39%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (75.61%)
En iyi işlem:
11.55 USD
En kötü işlem:
-7.96 USD
Brüt kâr:
27.65 USD (23 215 pips)
Brüt zarar:
-68.82 USD (51 424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (6.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.55 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
66.96%
Maks. mevduat yükü:
4.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
23 (56.10%)
Satış işlemleri:
18 (43.90%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-1.00 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-27.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.30 USD (13)
Aylık büyüme:
-1.50%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.97 USD
Maksimum:
56.60 USD (12.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (56.60 USD)
Varlığa göre:
8.03% (289.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|BTCUSD
|-17
|GBPJPY
|-3
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-3
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|BTCUSD
|-35K
|GBPJPY
|-42
|EURUSD
|30
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.55 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +6.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 315
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
34
90%
41
24%
67%
0.40
-1.00
USD
USD
13%
1:500