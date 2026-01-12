SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend IC2
Yi Jian Feng

Trend IC2

Yi Jian Feng
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
10 (24.39%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (75.61%)
En iyi işlem:
11.55 USD
En kötü işlem:
-7.96 USD
Brüt kâr:
27.65 USD (23 215 pips)
Brüt zarar:
-68.82 USD (51 424 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (6.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.55 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
66.96%
Maks. mevduat yükü:
4.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
23 (56.10%)
Satış işlemleri:
18 (43.90%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-1.00 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-27.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.30 USD (13)
Aylık büyüme:
-1.50%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.97 USD
Maksimum:
56.60 USD (12.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (56.60 USD)
Varlığa göre:
8.03% (289.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 7
USDCAD 6
BTCUSD 6
GBPJPY 5
EURUSD 5
XAUUSD 4
USDJPY 4
USTEC 2
US30 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -12
USDCAD -2
BTCUSD -17
GBPJPY -3
EURUSD 0
XAUUSD -3
USDJPY -10
USTEC 3
US30 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -94
USDCAD -26
BTCUSD -35K
GBPJPY -42
EURUSD 30
XAUUSD 11
USDJPY -66
USTEC 2.5K
US30 4.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.55 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +6.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 103
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.65 × 315
StriforLLC-Live
0.72 × 18
150 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.69% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.42% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
