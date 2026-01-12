- Crescita
Trade:
49
Profit Trade:
14 (28.57%)
Loss Trade:
35 (71.43%)
Best Trade:
87.94 USD
Worst Trade:
-249.08 USD
Profitto lordo:
196.66 USD (58 545 pips)
Perdita lorda:
-627.88 USD (156 285 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
59.09%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
28 (57.14%)
Short Trade:
21 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-8.80 USD
Profitto medio:
14.05 USD
Perdita media:
-17.94 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-27.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.08 USD (1)
Crescita mensile:
-12.16%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
518.99 USD
Massimale:
526.62 USD (119.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.93% (525.32 USD)
Per equità:
8.03% (289.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|4
|USTEC
|2
|US30
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-68
|XAUUSD
|-343
|GBPUSD
|-12
|USDCAD
|-2
|GBPJPY
|-3
|EURUSD
|0
|USDJPY
|-10
|USTEC
|3
|US30
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-102K
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPUSD
|-94
|USDCAD
|-26
|GBPJPY
|-42
|EURUSD
|30
|USDJPY
|-66
|USTEC
|2.5K
|US30
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +87.94 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.77 USD
Massima perdita consecutiva: -27.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 103
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 322
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Non ci sono recensioni
