Yi Jian Feng

Trend IC2

Yi Jian Feng
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
14 (28.57%)
Loss Trade:
35 (71.43%)
Best Trade:
87.94 USD
Worst Trade:
-249.08 USD
Profitto lordo:
196.66 USD (58 545 pips)
Perdita lorda:
-627.88 USD (156 285 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
59.09%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
28 (57.14%)
Short Trade:
21 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-8.80 USD
Profitto medio:
14.05 USD
Perdita media:
-17.94 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-27.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-249.08 USD (1)
Crescita mensile:
-12.16%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
518.99 USD
Massimale:
526.62 USD (119.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.93% (525.32 USD)
Per equità:
8.03% (289.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 10
XAUUSD 8
GBPUSD 7
USDCAD 6
GBPJPY 5
EURUSD 5
USDJPY 4
USTEC 2
US30 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -68
XAUUSD -343
GBPUSD -12
USDCAD -2
GBPJPY -3
EURUSD 0
USDJPY -10
USTEC 3
US30 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -102K
XAUUSD -2.2K
GBPUSD -94
USDCAD -26
GBPJPY -42
EURUSD 30
USDJPY -66
USTEC 2.5K
US30 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.94 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.77 USD
Massima perdita consecutiva: -27.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.32 × 81
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 103
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 322
StriforLLC-Live
0.72 × 18
151 più
Non ci sono recensioni
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 1.69% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.42% of days out of the 236 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 23:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 23:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend IC2
30USD al mese
-20%
0
0
USD
3.2K
USD
34
92%
49
28%
59%
0.31
-8.80
USD
24%
1:500
Copia

