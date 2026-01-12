СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / HaiHung
Dinh Van Hung

HaiHung

Dinh Van Hung
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
ICMarketsAU-Live
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
131 (70.81%)
Убыточных трейдов:
54 (29.19%)
Лучший трейд:
35.26 AUD
Худший трейд:
-12.94 AUD
Общая прибыль:
442.87 AUD (28 967 pips)
Общий убыток:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (21.32 AUD)
Макс. прибыль в серии:
43.52 AUD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
26.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.47
Длинных трейдов:
76 (41.08%)
Коротких трейдов:
109 (58.92%)
Профит фактор:
3.03
Мат. ожидание:
1.60 AUD
Средняя прибыль:
3.38 AUD
Средний убыток:
-2.71 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.37 AUD)
Макс. убыток в серии:
-18.02 AUD (2)
Прирост в месяц:
5.63%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
18.02 AUD (1.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.a 80
EURGBP.a 13
EURAUD.a 12
EURCAD.a 10
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 8
USDCHF.a 7
AUDCHF.a 6
GBPAUD.a 5
NZDJPY.a 5
GBPCAD.a 5
USDCAD.a 5
AUDCAD.a 4
GBPNZD.a 4
USDJPY.a 4
EURCHF.a 3
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 2
GBPUSD.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.a 89
EURGBP.a 16
EURAUD.a 42
EURCAD.a 10
CADCHF.a 2
AUDUSD.a 6
USDCHF.a 9
AUDCHF.a 7
GBPAUD.a 2
NZDJPY.a 4
GBPCAD.a 9
USDCAD.a 3
AUDCAD.a 3
GBPNZD.a 1
USDJPY.a 7
EURCHF.a 6
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 1
GBPUSD.a 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.a 6.8K
EURGBP.a 863
EURAUD.a 5.3K
EURCAD.a 1.1K
CADCHF.a 167
AUDUSD.a 531
USDCHF.a 569
AUDCHF.a 461
GBPAUD.a 324
NZDJPY.a 255
GBPCAD.a 767
USDCAD.a 337
AUDCAD.a 132
GBPNZD.a 243
USDJPY.a 1.1K
EURCHF.a 382
GBPCHF.a 131
EURNZD.a -315
GBPUSD.a 407
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.26 AUD
Худший трейд: -13 AUD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.32 AUD
Макс. убыток в серии: -14.37 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HaiHung
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
808
AUD
14
11%
185
70%
100%
3.03
1.60
AUD
0%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.