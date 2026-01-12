- Прирост
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
131 (70.81%)
Убыточных трейдов:
54 (29.19%)
Лучший трейд:
35.26 AUD
Худший трейд:
-12.94 AUD
Общая прибыль:
442.87 AUD (28 967 pips)
Общий убыток:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (21.32 AUD)
Макс. прибыль в серии:
43.52 AUD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
26.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.47
Длинных трейдов:
76 (41.08%)
Коротких трейдов:
109 (58.92%)
Профит фактор:
3.03
Мат. ожидание:
1.60 AUD
Средняя прибыль:
3.38 AUD
Средний убыток:
-2.71 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.37 AUD)
Макс. убыток в серии:
-18.02 AUD (2)
Прирост в месяц:
5.63%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
11%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
18.02 AUD (1.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
0.00% (0.00 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|80
|EURGBP.a
|13
|EURAUD.a
|12
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|8
|USDCHF.a
|7
|AUDCHF.a
|6
|GBPAUD.a
|5
|NZDJPY.a
|5
|GBPCAD.a
|5
|USDCAD.a
|5
|AUDCAD.a
|4
|GBPNZD.a
|4
|USDJPY.a
|4
|EURCHF.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|2
|GBPUSD.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.a
|89
|EURGBP.a
|16
|EURAUD.a
|42
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|2
|AUDUSD.a
|6
|USDCHF.a
|9
|AUDCHF.a
|7
|GBPAUD.a
|2
|NZDJPY.a
|4
|GBPCAD.a
|9
|USDCAD.a
|3
|AUDCAD.a
|3
|GBPNZD.a
|1
|USDJPY.a
|7
|EURCHF.a
|6
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|1
|GBPUSD.a
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.a
|6.8K
|EURGBP.a
|863
|EURAUD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|1.1K
|CADCHF.a
|167
|AUDUSD.a
|531
|USDCHF.a
|569
|AUDCHF.a
|461
|GBPAUD.a
|324
|NZDJPY.a
|255
|GBPCAD.a
|767
|USDCAD.a
|337
|AUDCAD.a
|132
|GBPNZD.a
|243
|USDJPY.a
|1.1K
|EURCHF.a
|382
|GBPCHF.a
|131
|EURNZD.a
|-315
|GBPUSD.a
|407
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +35.26 AUD
Худший трейд: -13 AUD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.32 AUD
Макс. убыток в серии: -14.37 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
