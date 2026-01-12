SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HaiHung
Dinh Van Hung

HaiHung

Dinh Van Hung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
0%
ICMarketsAU-Live
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
185
Gewinntrades:
131 (70.81%)
Verlusttrades:
54 (29.19%)
Bester Trade:
35.26 AUD
Schlechtester Trade:
-12.94 AUD
Bruttoprofit:
442.87 AUD (28 967 pips)
Bruttoverlust:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (21.32 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.52 AUD (11)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
26.39%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
16.47
Long-Positionen:
76 (41.08%)
Short-Positionen:
109 (58.92%)
Profit-Faktor:
3.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 AUD
Durchschnittlicher Profit:
3.38 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.71 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.37 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.02 AUD (2)
Wachstum pro Monat :
5.63%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
11%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
18.02 AUD (1.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.a 80
EURGBP.a 13
EURAUD.a 12
EURCAD.a 10
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 8
USDCHF.a 7
AUDCHF.a 6
GBPAUD.a 5
NZDJPY.a 5
GBPCAD.a 5
USDCAD.a 5
AUDCAD.a 4
GBPNZD.a 4
USDJPY.a 4
EURCHF.a 3
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 2
GBPUSD.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.a 89
EURGBP.a 16
EURAUD.a 42
EURCAD.a 10
CADCHF.a 2
AUDUSD.a 6
USDCHF.a 9
AUDCHF.a 7
GBPAUD.a 2
NZDJPY.a 4
GBPCAD.a 9
USDCAD.a 3
AUDCAD.a 3
GBPNZD.a 1
USDJPY.a 7
EURCHF.a 6
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 1
GBPUSD.a 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.a 6.8K
EURGBP.a 863
EURAUD.a 5.3K
EURCAD.a 1.1K
CADCHF.a 167
AUDUSD.a 531
USDCHF.a 569
AUDCHF.a 461
GBPAUD.a 324
NZDJPY.a 255
GBPCAD.a 767
USDCAD.a 337
AUDCAD.a 132
GBPNZD.a 243
USDJPY.a 1.1K
EURCHF.a 382
GBPCHF.a 131
EURNZD.a -315
GBPUSD.a 407
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.26 AUD
Schlechtester Trade: -13 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.32 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.37 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HaiHung
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
808
AUD
14
11%
185
70%
100%
3.03
1.60
AUD
0%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.