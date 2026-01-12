SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / HaiHung
Dinh Van Hung

HaiHung

Dinh Van Hung
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
185
Transacciones Rentables:
131 (70.81%)
Transacciones Irrentables:
54 (29.19%)
Mejor transacción:
35.26 AUD
Peor transacción:
-12.94 AUD
Beneficio Bruto:
442.87 AUD (28 967 pips)
Pérdidas Brutas:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (21.32 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.52 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
26.39%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
16.47
Transacciones Largas:
76 (41.08%)
Transacciones Cortas:
109 (58.92%)
Factor de Beneficio:
3.03
Beneficio Esperado:
1.60 AUD
Beneficio medio:
3.38 AUD
Pérdidas medias:
-2.71 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.37 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.02 AUD (2)
Crecimiento al mes:
5.63%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
11%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
18.02 AUD (1.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
0.00% (0.00 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.a 80
EURGBP.a 13
EURAUD.a 12
EURCAD.a 10
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 8
USDCHF.a 7
AUDCHF.a 6
GBPAUD.a 5
NZDJPY.a 5
GBPCAD.a 5
USDCAD.a 5
AUDCAD.a 4
GBPNZD.a 4
USDJPY.a 4
EURCHF.a 3
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 2
GBPUSD.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.a 89
EURGBP.a 16
EURAUD.a 42
EURCAD.a 10
CADCHF.a 2
AUDUSD.a 6
USDCHF.a 9
AUDCHF.a 7
GBPAUD.a 2
NZDJPY.a 4
GBPCAD.a 9
USDCAD.a 3
AUDCAD.a 3
GBPNZD.a 1
USDJPY.a 7
EURCHF.a 6
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 1
GBPUSD.a 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.a 6.8K
EURGBP.a 863
EURAUD.a 5.3K
EURCAD.a 1.1K
CADCHF.a 167
AUDUSD.a 531
USDCHF.a 569
AUDCHF.a 461
GBPAUD.a 324
NZDJPY.a 255
GBPCAD.a 767
USDCAD.a 337
AUDCAD.a 132
GBPNZD.a 243
USDJPY.a 1.1K
EURCHF.a 382
GBPCHF.a 131
EURNZD.a -315
GBPUSD.a 407
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.26 AUD
Peor transacción: -13 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +21.32 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.37 AUD

