Dinh Van Hung

Dinh Van Hung
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
185
Bénéfice trades:
131 (70.81%)
Perte trades:
54 (29.19%)
Meilleure transaction:
35.26 AUD
Pire transaction:
-12.94 AUD
Bénéfice brut:
442.87 AUD (28 967 pips)
Perte brute:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (21.32 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.52 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
26.39%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
16.47
Longs trades:
76 (41.08%)
Courts trades:
109 (58.92%)
Facteur de profit:
3.03
Rendement attendu:
1.60 AUD
Bénéfice moyen:
3.38 AUD
Perte moyenne:
-2.71 AUD
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.37 AUD)
Perte consécutive maximale:
-18.02 AUD (2)
Croissance mensuelle:
5.63%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
18.02 AUD (1.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.a 80
EURGBP.a 13
EURAUD.a 12
EURCAD.a 10
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 8
USDCHF.a 7
AUDCHF.a 6
GBPAUD.a 5
NZDJPY.a 5
GBPCAD.a 5
USDCAD.a 5
AUDCAD.a 4
GBPNZD.a 4
USDJPY.a 4
EURCHF.a 3
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 2
GBPUSD.a 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.a 89
EURGBP.a 16
EURAUD.a 42
EURCAD.a 10
CADCHF.a 2
AUDUSD.a 6
USDCHF.a 9
AUDCHF.a 7
GBPAUD.a 2
NZDJPY.a 4
GBPCAD.a 9
USDCAD.a 3
AUDCAD.a 3
GBPNZD.a 1
USDJPY.a 7
EURCHF.a 6
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 1
GBPUSD.a 5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.a 6.8K
EURGBP.a 863
EURAUD.a 5.3K
EURCAD.a 1.1K
CADCHF.a 167
AUDUSD.a 531
USDCHF.a 569
AUDCHF.a 461
GBPAUD.a 324
NZDJPY.a 255
GBPCAD.a 767
USDCAD.a 337
AUDCAD.a 132
GBPNZD.a 243
USDJPY.a 1.1K
EURCHF.a 382
GBPCHF.a 131
EURNZD.a -315
GBPUSD.a 407
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.26 AUD
Pire transaction: -13 AUD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.32 AUD
Perte consécutive maximale: -14.37 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.