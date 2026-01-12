- 자본
- 축소
트레이드:
185
이익 거래:
131 (70.81%)
손실 거래:
54 (29.19%)
최고의 거래:
35.26 AUD
최악의 거래:
-12.94 AUD
총 수익:
442.87 AUD (28 967 pips)
총 손실:
-146.11 AUD (9 469 pips)
연속 최대 이익:
20 (21.32 AUD)
연속 최대 이익:
43.52 AUD (11)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.39%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
16.47
롱(주식매수):
76 (41.08%)
숏(주식차입매도):
109 (58.92%)
수익 요인:
3.03
기대수익:
1.60 AUD
평균 이익:
3.38 AUD
평균 손실:
-2.71 AUD
연속 최대 손실:
4 (-14.37 AUD)
연속 최대 손실:
-18.02 AUD (2)
월별 성장률:
5.63%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
11%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
18.02 AUD (1.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
0.00% (0.00 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|80
|EURGBP.a
|13
|EURAUD.a
|12
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|8
|USDCHF.a
|7
|AUDCHF.a
|6
|GBPAUD.a
|5
|NZDJPY.a
|5
|GBPCAD.a
|5
|USDCAD.a
|5
|AUDCAD.a
|4
|GBPNZD.a
|4
|USDJPY.a
|4
|EURCHF.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|2
|GBPUSD.a
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.a
|89
|EURGBP.a
|16
|EURAUD.a
|42
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|2
|AUDUSD.a
|6
|USDCHF.a
|9
|AUDCHF.a
|7
|GBPAUD.a
|2
|NZDJPY.a
|4
|GBPCAD.a
|9
|USDCAD.a
|3
|AUDCAD.a
|3
|GBPNZD.a
|1
|USDJPY.a
|7
|EURCHF.a
|6
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|1
|GBPUSD.a
|5
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.a
|6.8K
|EURGBP.a
|863
|EURAUD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|1.1K
|CADCHF.a
|167
|AUDUSD.a
|531
|USDCHF.a
|569
|AUDCHF.a
|461
|GBPAUD.a
|324
|NZDJPY.a
|255
|GBPCAD.a
|767
|USDCAD.a
|337
|AUDCAD.a
|132
|GBPNZD.a
|243
|USDJPY.a
|1.1K
|EURCHF.a
|382
|GBPCHF.a
|131
|EURNZD.a
|-315
|GBPUSD.a
|407
최고의 거래: +35.26 AUD
최악의 거래: -13 AUD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +21.32 AUD
연속 최대 손실: -14.37 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
