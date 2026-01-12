SinaisSeções
Dinh Van Hung

HaiHung

Dinh Van Hung
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
131 (70.81%)
Negociações com perda:
54 (29.19%)
Melhor negociação:
35.26 AUD
Pior negociação:
-12.94 AUD
Lucro bruto:
442.87 AUD (28 967 pips)
Perda bruta:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (21.32 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
43.52 AUD (11)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
26.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
16.47
Negociações longas:
76 (41.08%)
Negociações curtas:
109 (58.92%)
Fator de lucro:
3.03
Valor esperado:
1.60 AUD
Lucro médio:
3.38 AUD
Perda média:
-2.71 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.37 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-18.02 AUD (2)
Crescimento mensal:
5.63%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
11%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
18.02 AUD (1.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.a 80
EURGBP.a 13
EURAUD.a 12
EURCAD.a 10
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 8
USDCHF.a 7
AUDCHF.a 6
GBPAUD.a 5
NZDJPY.a 5
GBPCAD.a 5
USDCAD.a 5
AUDCAD.a 4
GBPNZD.a 4
USDJPY.a 4
EURCHF.a 3
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 2
GBPUSD.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.a 89
EURGBP.a 16
EURAUD.a 42
EURCAD.a 10
CADCHF.a 2
AUDUSD.a 6
USDCHF.a 9
AUDCHF.a 7
GBPAUD.a 2
NZDJPY.a 4
GBPCAD.a 9
USDCAD.a 3
AUDCAD.a 3
GBPNZD.a 1
USDJPY.a 7
EURCHF.a 6
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 1
GBPUSD.a 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.a 6.8K
EURGBP.a 863
EURAUD.a 5.3K
EURCAD.a 1.1K
CADCHF.a 167
AUDUSD.a 531
USDCHF.a 569
AUDCHF.a 461
GBPAUD.a 324
NZDJPY.a 255
GBPCAD.a 767
USDCAD.a 337
AUDCAD.a 132
GBPNZD.a 243
USDJPY.a 1.1K
EURCHF.a 382
GBPCHF.a 131
EURNZD.a -315
GBPUSD.a 407
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
