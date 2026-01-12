- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
131 (70.81%)
Negociações com perda:
54 (29.19%)
Melhor negociação:
35.26 AUD
Pior negociação:
-12.94 AUD
Lucro bruto:
442.87 AUD (28 967 pips)
Perda bruta:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (21.32 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
43.52 AUD (11)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
26.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
16.47
Negociações longas:
76 (41.08%)
Negociações curtas:
109 (58.92%)
Fator de lucro:
3.03
Valor esperado:
1.60 AUD
Lucro médio:
3.38 AUD
Perda média:
-2.71 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.37 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-18.02 AUD (2)
Crescimento mensal:
5.63%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
11%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
18.02 AUD (1.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|80
|EURGBP.a
|13
|EURAUD.a
|12
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|8
|USDCHF.a
|7
|AUDCHF.a
|6
|GBPAUD.a
|5
|NZDJPY.a
|5
|GBPCAD.a
|5
|USDCAD.a
|5
|AUDCAD.a
|4
|GBPNZD.a
|4
|USDJPY.a
|4
|EURCHF.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|2
|GBPUSD.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.a
|89
|EURGBP.a
|16
|EURAUD.a
|42
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|2
|AUDUSD.a
|6
|USDCHF.a
|9
|AUDCHF.a
|7
|GBPAUD.a
|2
|NZDJPY.a
|4
|GBPCAD.a
|9
|USDCAD.a
|3
|AUDCAD.a
|3
|GBPNZD.a
|1
|USDJPY.a
|7
|EURCHF.a
|6
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|1
|GBPUSD.a
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.a
|6.8K
|EURGBP.a
|863
|EURAUD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|1.1K
|CADCHF.a
|167
|AUDUSD.a
|531
|USDCHF.a
|569
|AUDCHF.a
|461
|GBPAUD.a
|324
|NZDJPY.a
|255
|GBPCAD.a
|767
|USDCAD.a
|337
|AUDCAD.a
|132
|GBPNZD.a
|243
|USDJPY.a
|1.1K
|EURCHF.a
|382
|GBPCHF.a
|131
|EURNZD.a
|-315
|GBPUSD.a
|407
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.26 AUD
Pior negociação: -13 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.32 AUD
Máxima perda consecutiva: -14.37 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
808
AUD
AUD
14
11%
185
70%
100%
3.03
1.60
AUD
AUD
0%
1:30