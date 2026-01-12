- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
185
利益トレード:
131 (70.81%)
損失トレード:
54 (29.19%)
ベストトレード:
35.26 AUD
最悪のトレード:
-12.94 AUD
総利益:
442.87 AUD (28 967 pips)
総損失:
-146.11 AUD (9 469 pips)
最大連続の勝ち:
20 (21.32 AUD)
最大連続利益:
43.52 AUD (11)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
26.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
16.47
長いトレード:
76 (41.08%)
短いトレード:
109 (58.92%)
プロフィットファクター:
3.03
期待されたペイオフ:
1.60 AUD
平均利益:
3.38 AUD
平均損失:
-2.71 AUD
最大連続の負け:
4 (-14.37 AUD)
最大連続損失:
-18.02 AUD (2)
月間成長:
5.63%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
11%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
18.02 AUD (1.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|80
|EURGBP.a
|13
|EURAUD.a
|12
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|8
|USDCHF.a
|7
|AUDCHF.a
|6
|GBPAUD.a
|5
|NZDJPY.a
|5
|GBPCAD.a
|5
|USDCAD.a
|5
|AUDCAD.a
|4
|GBPNZD.a
|4
|USDJPY.a
|4
|EURCHF.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|2
|GBPUSD.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.a
|89
|EURGBP.a
|16
|EURAUD.a
|42
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|2
|AUDUSD.a
|6
|USDCHF.a
|9
|AUDCHF.a
|7
|GBPAUD.a
|2
|NZDJPY.a
|4
|GBPCAD.a
|9
|USDCAD.a
|3
|AUDCAD.a
|3
|GBPNZD.a
|1
|USDJPY.a
|7
|EURCHF.a
|6
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|1
|GBPUSD.a
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.a
|6.8K
|EURGBP.a
|863
|EURAUD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|1.1K
|CADCHF.a
|167
|AUDUSD.a
|531
|USDCHF.a
|569
|AUDCHF.a
|461
|GBPAUD.a
|324
|NZDJPY.a
|255
|GBPCAD.a
|767
|USDCAD.a
|337
|AUDCAD.a
|132
|GBPNZD.a
|243
|USDJPY.a
|1.1K
|EURCHF.a
|382
|GBPCHF.a
|131
|EURNZD.a
|-315
|GBPUSD.a
|407
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.26 AUD
最悪のトレード: -13 AUD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.32 AUD
最大連続損失: -14.37 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
808
AUD
AUD
14
11%
185
70%
100%
3.03
1.60
AUD
AUD
0%
1:30