Dinh Van Hung

HaiHung

Dinh Van Hung
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
185
利益トレード:
131 (70.81%)
損失トレード:
54 (29.19%)
ベストトレード:
35.26 AUD
最悪のトレード:
-12.94 AUD
総利益:
442.87 AUD (28 967 pips)
総損失:
-146.11 AUD (9 469 pips)
最大連続の勝ち:
20 (21.32 AUD)
最大連続利益:
43.52 AUD (11)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
26.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
16.47
長いトレード:
76 (41.08%)
短いトレード:
109 (58.92%)
プロフィットファクター:
3.03
期待されたペイオフ:
1.60 AUD
平均利益:
3.38 AUD
平均損失:
-2.71 AUD
最大連続の負け:
4 (-14.37 AUD)
最大連続損失:
-18.02 AUD (2)
月間成長:
5.63%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
11%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
18.02 AUD (1.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.a 80
EURGBP.a 13
EURAUD.a 12
EURCAD.a 10
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 8
USDCHF.a 7
AUDCHF.a 6
GBPAUD.a 5
NZDJPY.a 5
GBPCAD.a 5
USDCAD.a 5
AUDCAD.a 4
GBPNZD.a 4
USDJPY.a 4
EURCHF.a 3
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 2
GBPUSD.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.a 89
EURGBP.a 16
EURAUD.a 42
EURCAD.a 10
CADCHF.a 2
AUDUSD.a 6
USDCHF.a 9
AUDCHF.a 7
GBPAUD.a 2
NZDJPY.a 4
GBPCAD.a 9
USDCAD.a 3
AUDCAD.a 3
GBPNZD.a 1
USDJPY.a 7
EURCHF.a 6
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 1
GBPUSD.a 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.a 6.8K
EURGBP.a 863
EURAUD.a 5.3K
EURCAD.a 1.1K
CADCHF.a 167
AUDUSD.a 531
USDCHF.a 569
AUDCHF.a 461
GBPAUD.a 324
NZDJPY.a 255
GBPCAD.a 767
USDCAD.a 337
AUDCAD.a 132
GBPNZD.a 243
USDJPY.a 1.1K
EURCHF.a 382
GBPCHF.a 131
EURNZD.a -315
GBPUSD.a 407
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35.26 AUD
最悪のトレード: -13 AUD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.32 AUD
最大連続損失: -14.37 AUD

レビューなし
