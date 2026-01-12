SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HaiHung
Dinh Van Hung

HaiHung

Dinh Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsAU-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
131 (70.81%)
Loss Trade:
54 (29.19%)
Best Trade:
35.26 AUD
Worst Trade:
-12.94 AUD
Profitto lordo:
442.87 AUD (28 967 pips)
Perdita lorda:
-146.11 AUD (9 469 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (21.32 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
43.52 AUD (11)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.47
Long Trade:
76 (41.08%)
Short Trade:
109 (58.92%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
1.60 AUD
Profitto medio:
3.38 AUD
Perdita media:
-2.71 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.37 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-18.02 AUD (2)
Crescita mensile:
5.63%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
18.02 AUD (1.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.a 80
EURGBP.a 13
EURAUD.a 12
EURCAD.a 10
CADCHF.a 9
AUDUSD.a 8
USDCHF.a 7
AUDCHF.a 6
GBPAUD.a 5
NZDJPY.a 5
GBPCAD.a 5
USDCAD.a 5
AUDCAD.a 4
GBPNZD.a 4
USDJPY.a 4
EURCHF.a 3
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 2
GBPUSD.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.a 89
EURGBP.a 16
EURAUD.a 42
EURCAD.a 10
CADCHF.a 2
AUDUSD.a 6
USDCHF.a 9
AUDCHF.a 7
GBPAUD.a 2
NZDJPY.a 4
GBPCAD.a 9
USDCAD.a 3
AUDCAD.a 3
GBPNZD.a 1
USDJPY.a 7
EURCHF.a 6
GBPCHF.a 2
EURNZD.a 1
GBPUSD.a 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.a 6.8K
EURGBP.a 863
EURAUD.a 5.3K
EURCAD.a 1.1K
CADCHF.a 167
AUDUSD.a 531
USDCHF.a 569
AUDCHF.a 461
GBPAUD.a 324
NZDJPY.a 255
GBPCAD.a 767
USDCAD.a 337
AUDCAD.a 132
GBPNZD.a 243
USDJPY.a 1.1K
EURCHF.a 382
GBPCHF.a 131
EURNZD.a -315
GBPUSD.a 407
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.26 AUD
Worst Trade: -13 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +21.32 AUD
Massima perdita consecutiva: -14.37 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HaiHung
30USD al mese
0%
0
0
USD
808
AUD
14
11%
185
70%
100%
3.03
1.60
AUD
0%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.