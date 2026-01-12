- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
185
盈利交易:
131 (70.81%)
亏损交易:
54 (29.19%)
最好交易:
35.26 AUD
最差交易:
-12.94 AUD
毛利:
442.87 AUD (28 967 pips)
毛利亏损:
-146.11 AUD (9 469 pips)
最大连续赢利:
20 (21.32 AUD)
最大连续盈利:
43.52 AUD (11)
夏普比率:
0.32
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
26.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.47
长期交易:
76 (41.08%)
短期交易:
109 (58.92%)
利润因子:
3.03
预期回报:
1.60 AUD
平均利润:
3.38 AUD
平均损失:
-2.71 AUD
最大连续失误:
4 (-14.37 AUD)
最大连续亏损:
-18.02 AUD (2)
每月增长:
5.63%
年度预测:
0.00%
算法交易:
11%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
18.02 AUD (1.19%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|80
|EURGBP.a
|13
|EURAUD.a
|12
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|9
|AUDUSD.a
|8
|USDCHF.a
|7
|AUDCHF.a
|6
|GBPAUD.a
|5
|NZDJPY.a
|5
|GBPCAD.a
|5
|USDCAD.a
|5
|AUDCAD.a
|4
|GBPNZD.a
|4
|USDJPY.a
|4
|EURCHF.a
|3
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|2
|GBPUSD.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.a
|89
|EURGBP.a
|16
|EURAUD.a
|42
|EURCAD.a
|10
|CADCHF.a
|2
|AUDUSD.a
|6
|USDCHF.a
|9
|AUDCHF.a
|7
|GBPAUD.a
|2
|NZDJPY.a
|4
|GBPCAD.a
|9
|USDCAD.a
|3
|AUDCAD.a
|3
|GBPNZD.a
|1
|USDJPY.a
|7
|EURCHF.a
|6
|GBPCHF.a
|2
|EURNZD.a
|1
|GBPUSD.a
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.a
|6.8K
|EURGBP.a
|863
|EURAUD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|1.1K
|CADCHF.a
|167
|AUDUSD.a
|531
|USDCHF.a
|569
|AUDCHF.a
|461
|GBPAUD.a
|324
|NZDJPY.a
|255
|GBPCAD.a
|767
|USDCAD.a
|337
|AUDCAD.a
|132
|GBPNZD.a
|243
|USDJPY.a
|1.1K
|EURCHF.a
|382
|GBPCHF.a
|131
|EURNZD.a
|-315
|GBPUSD.a
|407
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.26 AUD
最差交易: -13 AUD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.32 AUD
最大连续亏损: -14.37 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
808
AUD
AUD
14
11%
185
70%
100%
3.03
1.60
AUD
AUD
0%
1:30