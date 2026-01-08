СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Institutional order flow
Dong Yang Fu

Institutional order flow

Dong Yang Fu
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49.99 USD в месяц
прирост с 2025 -25%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 885
Прибыльных трейдов:
3 939 (44.33%)
Убыточных трейдов:
4 946 (55.67%)
Лучший трейд:
10.17 USD
Худший трейд:
-9.21 USD
Общая прибыль:
5 507.73 USD (718 795 pips)
Общий убыток:
-8 001.72 USD (920 015 pips)
Макс. серия выигрышей:
119 (128.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
235.42 USD (59)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.15%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
4854
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
4 314 (48.55%)
Коротких трейдов:
4 571 (51.45%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.28 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-1.62 USD
Макс. серия проигрышей:
95 (-198.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.04 USD (55)
Прирост в месяц:
-24.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 066.94 USD
Максимальная:
3 389.79 USD (32.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.63% (3 369.19 USD)
По эквити:
3.42% (257.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 660
EURCHF 637
EURCAD 637
AUDUSD 632
USDCAD 565
EURGBP 527
AUDJPY 512
EURJPY 505
GBPUSD 467
USDCHF 465
EURAUD 439
GBPAUD 438
CADJPY 430
NZDUSD 408
USDJPY 401
GBPJPY 386
CHFJPY 379
AUDNZD 269
AUDCAD 128
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -61
EURCHF -300
EURCAD 93
AUDUSD -466
USDCAD 55
EURGBP 169
AUDJPY 110
EURJPY -155
GBPUSD -281
USDCHF 100
EURAUD -296
GBPAUD -241
CADJPY -341
NZDUSD -8
USDJPY -383
GBPJPY -469
CHFJPY 3
AUDNZD 88
AUDCAD -91
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 600
EURCHF -18K
EURCAD 22K
AUDUSD -41K
USDCAD 13K
EURGBP 17K
AUDJPY 23K
EURJPY -13K
GBPUSD -22K
USDCHF 14K
EURAUD -35K
GBPAUD -27K
CADJPY -46K
NZDUSD 3.5K
USDJPY -47K
GBPJPY -61K
CHFJPY 6.3K
AUDNZD 20K
AUDCAD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.17 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 59
Макс. серия проигрышей: 55
Макс. прибыль в серии: +128.84 USD
Макс. убыток в серии: -198.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.01 × 12884
Forex is OTC trading in a decentralized market environment. We partner with data providers that feed us real institutions order flow in real time so that we are able to approximate smart money flow in forex markets. 

This strategy trade all major FX pairs based on where institutional money flow in real time.

Please consult before you make subscription if you are interested, as not all broker is able to support proper execution of this strategy. It is also recommended of at least $10000 for initial deposit with 100:1 leverage or $5000 for 200:1 leverage.

Нет отзывов
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Institutional order flow
49.99 USD в месяц
-25%
0
0
USD
7.5K
USD
3
99%
8 885
44%
100%
0.68
-0.28
USD
33%
1:500
