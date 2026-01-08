- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 885
利益トレード:
3 939 (44.33%)
損失トレード:
4 946 (55.67%)
ベストトレード:
10.17 USD
最悪のトレード:
-9.21 USD
総利益:
5 507.73 USD (718 795 pips)
総損失:
-8 002.96 USD (920 015 pips)
最大連続の勝ち:
119 (128.84 USD)
最大連続利益:
235.42 USD (59)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.38%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
4895
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.74
長いトレード:
4 314 (48.55%)
短いトレード:
4 571 (51.45%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-0.28 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-1.62 USD
最大連続の負け:
95 (-198.75 USD)
最大連続損失:
-213.04 USD (55)
月間成長:
-24.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 066.94 USD
最大の:
3 389.79 USD (32.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.63% (3 369.19 USD)
エクイティによる:
3.85% (288.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|660
|EURCHF
|637
|EURCAD
|637
|AUDUSD
|632
|USDCAD
|565
|EURGBP
|527
|AUDJPY
|512
|EURJPY
|505
|GBPUSD
|467
|USDCHF
|465
|EURAUD
|439
|GBPAUD
|438
|CADJPY
|430
|NZDUSD
|408
|USDJPY
|401
|GBPJPY
|386
|CHFJPY
|379
|AUDNZD
|269
|AUDCAD
|128
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-61
|EURCHF
|-300
|EURCAD
|93
|AUDUSD
|-466
|USDCAD
|55
|EURGBP
|169
|AUDJPY
|110
|EURJPY
|-155
|GBPUSD
|-281
|USDCHF
|100
|EURAUD
|-296
|GBPAUD
|-241
|CADJPY
|-341
|NZDUSD
|-8
|USDJPY
|-383
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|3
|AUDNZD
|88
|AUDCAD
|-91
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|600
|EURCHF
|-18K
|EURCAD
|22K
|AUDUSD
|-41K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|17K
|AUDJPY
|23K
|EURJPY
|-13K
|GBPUSD
|-22K
|USDCHF
|14K
|EURAUD
|-35K
|GBPAUD
|-27K
|CADJPY
|-46K
|NZDUSD
|3.5K
|USDJPY
|-47K
|GBPJPY
|-61K
|CHFJPY
|6.3K
|AUDNZD
|20K
|AUDCAD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.17 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 59
最大連続の負け: 55
最大連続利益: +128.84 USD
最大連続損失: -198.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5 Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 4
|
FxPro-MT5
|6.01 × 12884
Forex is OTC trading in a decentralized market environment. We partner with data providers that feed us real institutions order flow in real time so that we are able to approximate smart money flow in forex markets.
This strategy trade all major FX pairs based on where institutional money flow in real time.
Please consult before you make subscription if you are interested, as not all broker is able to support proper execution of this strategy. It is also recommended of at least $10000 for initial deposit with 100:1 leverage or $5000 for 200:1 leverage.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49.99 USD/月
-25%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
3
99%
8 885
44%
100%
0.68
-0.28
USD
USD
33%
1:500