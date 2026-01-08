シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Institutional order flow
Dong Yang Fu

Institutional order flow

Dong Yang Fu
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  49.99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -25%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 885
利益トレード:
3 939 (44.33%)
損失トレード:
4 946 (55.67%)
ベストトレード:
10.17 USD
最悪のトレード:
-9.21 USD
総利益:
5 507.73 USD (718 795 pips)
総損失:
-8 002.96 USD (920 015 pips)
最大連続の勝ち:
119 (128.84 USD)
最大連続利益:
235.42 USD (59)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.38%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
4895
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.74
長いトレード:
4 314 (48.55%)
短いトレード:
4 571 (51.45%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-0.28 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-1.62 USD
最大連続の負け:
95 (-198.75 USD)
最大連続損失:
-213.04 USD (55)
月間成長:
-24.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 066.94 USD
最大の:
3 389.79 USD (32.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.63% (3 369.19 USD)
エクイティによる:
3.85% (288.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 660
EURCHF 637
EURCAD 637
AUDUSD 632
USDCAD 565
EURGBP 527
AUDJPY 512
EURJPY 505
GBPUSD 467
USDCHF 465
EURAUD 439
GBPAUD 438
CADJPY 430
NZDUSD 408
USDJPY 401
GBPJPY 386
CHFJPY 379
AUDNZD 269
AUDCAD 128
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -61
EURCHF -300
EURCAD 93
AUDUSD -466
USDCAD 55
EURGBP 169
AUDJPY 110
EURJPY -155
GBPUSD -281
USDCHF 100
EURAUD -296
GBPAUD -241
CADJPY -341
NZDUSD -8
USDJPY -383
GBPJPY -469
CHFJPY 3
AUDNZD 88
AUDCAD -91
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 600
EURCHF -18K
EURCAD 22K
AUDUSD -41K
USDCAD 13K
EURGBP 17K
AUDJPY 23K
EURJPY -13K
GBPUSD -22K
USDCHF 14K
EURAUD -35K
GBPAUD -27K
CADJPY -46K
NZDUSD 3.5K
USDJPY -47K
GBPJPY -61K
CHFJPY 6.3K
AUDNZD 20K
AUDCAD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.17 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 59
最大連続の負け: 55
最大連続利益: +128.84 USD
最大連続損失: -198.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FxPro-MT5 Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.01 × 12884
Forex is OTC trading in a decentralized market environment. We partner with data providers that feed us real institutions order flow in real time so that we are able to approximate smart money flow in forex markets. 

This strategy trade all major FX pairs based on where institutional money flow in real time.

Please consult before you make subscription if you are interested, as not all broker is able to support proper execution of this strategy. It is also recommended of at least $10000 for initial deposit with 100:1 leverage or $5000 for 200:1 leverage.

レビューなし
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください