- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 885
盈利交易:
3 939 (44.33%)
亏损交易:
4 946 (55.67%)
最好交易:
10.17 USD
最差交易:
-9.21 USD
毛利:
5 507.73 USD (718 795 pips)
毛利亏损:
-8 002.96 USD (920 015 pips)
最大连续赢利:
119 (128.84 USD)
最大连续盈利:
235.42 USD (59)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.50%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
4873
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.74
长期交易:
4 314 (48.55%)
短期交易:
4 571 (51.45%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.28 USD
平均利润:
1.40 USD
平均损失:
-1.62 USD
最大连续失误:
95 (-198.75 USD)
最大连续亏损:
-213.04 USD (55)
每月增长:
-24.75%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 066.94 USD
最大值:
3 389.79 USD (32.84%)
相对跌幅:
结余:
32.63% (3 369.19 USD)
净值:
3.85% (288.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|660
|EURCHF
|637
|EURCAD
|637
|AUDUSD
|632
|USDCAD
|565
|EURGBP
|527
|AUDJPY
|512
|EURJPY
|505
|GBPUSD
|467
|USDCHF
|465
|EURAUD
|439
|GBPAUD
|438
|CADJPY
|430
|NZDUSD
|408
|USDJPY
|401
|GBPJPY
|386
|CHFJPY
|379
|AUDNZD
|269
|AUDCAD
|128
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-61
|EURCHF
|-300
|EURCAD
|93
|AUDUSD
|-466
|USDCAD
|55
|EURGBP
|169
|AUDJPY
|110
|EURJPY
|-155
|GBPUSD
|-281
|USDCHF
|100
|EURAUD
|-296
|GBPAUD
|-241
|CADJPY
|-341
|NZDUSD
|-8
|USDJPY
|-383
|GBPJPY
|-469
|CHFJPY
|3
|AUDNZD
|88
|AUDCAD
|-91
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|600
|EURCHF
|-18K
|EURCAD
|22K
|AUDUSD
|-41K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|17K
|AUDJPY
|23K
|EURJPY
|-13K
|GBPUSD
|-22K
|USDCHF
|14K
|EURAUD
|-35K
|GBPAUD
|-27K
|CADJPY
|-46K
|NZDUSD
|3.5K
|USDJPY
|-47K
|GBPJPY
|-61K
|CHFJPY
|6.3K
|AUDNZD
|20K
|AUDCAD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.17 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 59
最大连续失误: 55
最大连续盈利: +128.84 USD
最大连续亏损: -198.75 USD
Forex is OTC trading in a decentralized market environment. We partner with data providers that feed us real institutions order flow in real time so that we are able to approximate smart money flow in forex markets.
This strategy trade all major FX pairs based on where institutional money flow in real time.
Please consult before you make subscription if you are interested, as not all broker is able to support proper execution of this strategy. It is also recommended of at least $10000 for initial deposit with 100:1 leverage or $5000 for 200:1 leverage.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49.99 USD
-25%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
3
99%
8 885
44%
100%
0.68
-0.28
USD
USD
33%
1:500