Dong Yang Fu

Institutional order flow

Dong Yang Fu
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 49.99 USD per 
增长自 2025 -25%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 885
盈利交易:
3 939 (44.33%)
亏损交易:
4 946 (55.67%)
最好交易:
10.17 USD
最差交易:
-9.21 USD
毛利:
5 507.73 USD (718 795 pips)
毛利亏损:
-8 002.96 USD (920 015 pips)
最大连续赢利:
119 (128.84 USD)
最大连续盈利:
235.42 USD (59)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.50%
最近交易:
0 几分钟前
每周交易:
4873
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.74
长期交易:
4 314 (48.55%)
短期交易:
4 571 (51.45%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.28 USD
平均利润:
1.40 USD
平均损失:
-1.62 USD
最大连续失误:
95 (-198.75 USD)
最大连续亏损:
-213.04 USD (55)
每月增长:
-24.75%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 066.94 USD
最大值:
3 389.79 USD (32.84%)
相对跌幅:
结余:
32.63% (3 369.19 USD)
净值:
3.85% (288.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 660
EURCHF 637
EURCAD 637
AUDUSD 632
USDCAD 565
EURGBP 527
AUDJPY 512
EURJPY 505
GBPUSD 467
USDCHF 465
EURAUD 439
GBPAUD 438
CADJPY 430
NZDUSD 408
USDJPY 401
GBPJPY 386
CHFJPY 379
AUDNZD 269
AUDCAD 128
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -61
EURCHF -300
EURCAD 93
AUDUSD -466
USDCAD 55
EURGBP 169
AUDJPY 110
EURJPY -155
GBPUSD -281
USDCHF 100
EURAUD -296
GBPAUD -241
CADJPY -341
NZDUSD -8
USDJPY -383
GBPJPY -469
CHFJPY 3
AUDNZD 88
AUDCAD -91
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 600
EURCHF -18K
EURCAD 22K
AUDUSD -41K
USDCAD 13K
EURGBP 17K
AUDJPY 23K
EURJPY -13K
GBPUSD -22K
USDCHF 14K
EURAUD -35K
GBPAUD -27K
CADJPY -46K
NZDUSD 3.5K
USDJPY -47K
GBPJPY -61K
CHFJPY 6.3K
AUDNZD 20K
AUDCAD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.17 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 59
最大连续失误: 55
最大连续盈利: +128.84 USD
最大连续亏损: -198.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.01 × 12884
Forex is OTC trading in a decentralized market environment. We partner with data providers that feed us real institutions order flow in real time so that we are able to approximate smart money flow in forex markets. 

This strategy trade all major FX pairs based on where institutional money flow in real time.

Please consult before you make subscription if you are interested, as not all broker is able to support proper execution of this strategy. It is also recommended of at least $10000 for initial deposit with 100:1 leverage or $5000 for 200:1 leverage.

没有评论
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
