Dong Yang Fu

Institutional order flow

Dong Yang Fu
0 리뷰
3
0 / 0 USD
월별 49.99 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -25%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 868
이익 거래:
3 939 (44.41%)
손실 거래:
4 929 (55.58%)
최고의 거래:
10.17 USD
최악의 거래:
-9.21 USD
총 수익:
5 507.73 USD (718 795 pips)
총 손실:
-7 977.58 USD (917 190 pips)
연속 최대 이익:
119 (128.84 USD)
연속 최대 이익:
235.42 USD (59)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.31%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
4853
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.73
롱(주식매수):
4 314 (48.65%)
숏(주식차입매도):
4 554 (51.35%)
수익 요인:
0.69
기대수익:
-0.28 USD
평균 이익:
1.40 USD
평균 손실:
-1.62 USD
연속 최대 손실:
95 (-198.75 USD)
연속 최대 손실:
-213.04 USD (55)
월별 성장률:
-24.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 066.94 USD
최대한의:
3 389.79 USD (32.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.63% (3 369.19 USD)
자본금별:
3.42% (257.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 660
EURCHF 637
EURCAD 637
AUDUSD 632
USDCAD 565
EURGBP 527
AUDJPY 512
EURJPY 505
GBPUSD 467
USDCHF 465
EURAUD 439
GBPAUD 438
CADJPY 430
NZDUSD 408
USDJPY 397
CHFJPY 379
GBPJPY 373
AUDNZD 269
AUDCAD 128
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -61
EURCHF -300
EURCAD 93
AUDUSD -466
USDCAD 55
EURGBP 169
AUDJPY 110
EURJPY -155
GBPUSD -281
USDCHF 100
EURAUD -296
GBPAUD -241
CADJPY -341
NZDUSD -8
USDJPY -379
CHFJPY 3
GBPJPY -451
AUDNZD 88
AUDCAD -91
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 600
EURCHF -18K
EURCAD 22K
AUDUSD -41K
USDCAD 13K
EURGBP 17K
AUDJPY 23K
EURJPY -13K
GBPUSD -22K
USDCHF 14K
EURAUD -35K
GBPAUD -27K
CADJPY -46K
NZDUSD 3.5K
USDJPY -46K
CHFJPY 6.3K
GBPJPY -59K
AUDNZD 20K
AUDCAD -11K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.17 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 59
연속 최대 손실: 55
연속 최대 이익: +128.84 USD
연속 최대 손실: -198.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FxPro-MT5 Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro
6.00 × 4
FxPro-MT5
6.01 × 12884
Forex is OTC trading in a decentralized market environment. We partner with data providers that feed us real institutions order flow in real time so that we are able to approximate smart money flow in forex markets. 

This strategy trade all major FX pairs based on where institutional money flow in real time.

Please consult before you make subscription if you are interested, as not all broker is able to support proper execution of this strategy. It is also recommended of at least $10000 for initial deposit with 100:1 leverage or $5000 for 200:1 leverage.

리뷰 없음
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.