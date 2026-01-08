- 자본
- 축소
트레이드:
8 868
이익 거래:
3 939 (44.41%)
손실 거래:
4 929 (55.58%)
최고의 거래:
10.17 USD
최악의 거래:
-9.21 USD
총 수익:
5 507.73 USD (718 795 pips)
총 손실:
-7 977.58 USD (917 190 pips)
연속 최대 이익:
119 (128.84 USD)
연속 최대 이익:
235.42 USD (59)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.31%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
4853
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
-0.73
롱(주식매수):
4 314 (48.65%)
숏(주식차입매도):
4 554 (51.35%)
수익 요인:
0.69
기대수익:
-0.28 USD
평균 이익:
1.40 USD
평균 손실:
-1.62 USD
연속 최대 손실:
95 (-198.75 USD)
연속 최대 손실:
-213.04 USD (55)
월별 성장률:
-24.54%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 066.94 USD
최대한의:
3 389.79 USD (32.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.63% (3 369.19 USD)
자본금별:
3.42% (257.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|660
|EURCHF
|637
|EURCAD
|637
|AUDUSD
|632
|USDCAD
|565
|EURGBP
|527
|AUDJPY
|512
|EURJPY
|505
|GBPUSD
|467
|USDCHF
|465
|EURAUD
|439
|GBPAUD
|438
|CADJPY
|430
|NZDUSD
|408
|USDJPY
|397
|CHFJPY
|379
|GBPJPY
|373
|AUDNZD
|269
|AUDCAD
|128
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-61
|EURCHF
|-300
|EURCAD
|93
|AUDUSD
|-466
|USDCAD
|55
|EURGBP
|169
|AUDJPY
|110
|EURJPY
|-155
|GBPUSD
|-281
|USDCHF
|100
|EURAUD
|-296
|GBPAUD
|-241
|CADJPY
|-341
|NZDUSD
|-8
|USDJPY
|-379
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|-451
|AUDNZD
|88
|AUDCAD
|-91
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|600
|EURCHF
|-18K
|EURCAD
|22K
|AUDUSD
|-41K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|17K
|AUDJPY
|23K
|EURJPY
|-13K
|GBPUSD
|-22K
|USDCHF
|14K
|EURAUD
|-35K
|GBPAUD
|-27K
|CADJPY
|-46K
|NZDUSD
|3.5K
|USDJPY
|-46K
|CHFJPY
|6.3K
|GBPJPY
|-59K
|AUDNZD
|20K
|AUDCAD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.17 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 59
연속 최대 손실: 55
연속 최대 이익: +128.84 USD
연속 최대 손실: -198.75 USD
Forex is OTC trading in a decentralized market environment. We partner with data providers that feed us real institutions order flow in real time so that we are able to approximate smart money flow in forex markets.
This strategy trade all major FX pairs based on where institutional money flow in real time.
Please consult before you make subscription if you are interested, as not all broker is able to support proper execution of this strategy. It is also recommended of at least $10000 for initial deposit with 100:1 leverage or $5000 for 200:1 leverage.
