Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 137%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
412
Bénéfice trades:
336 (81.55%)
Perte trades:
76 (18.45%)
Meilleure transaction:
77.34 USD
Pire transaction:
-50.99 USD
Bénéfice brut:
1 857.02 USD (56 759 pips)
Perte brute:
-592.62 USD (25 437 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (22.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
678.41 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
44.81%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
10.91
Longs trades:
260 (63.11%)
Courts trades:
152 (36.89%)
Facteur de profit:
3.13
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
5.53 USD
Perte moyenne:
-7.80 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-12.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.38 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.01%
Prévision annuelle:
-0.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.87 USD
Maximal:
115.89 USD (11.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.29% (115.47 USD)
Par fonds propres:
10.65% (190.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
ETSY.US.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
ETSY.US.a 82
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
ETSY.US.a 805
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.34 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22.79 USD
Perte consécutive maximale: -12.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading algoritmico
Aucun avis
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Williams trader2
30 USD par mois
137%
0
0
USD
1.7K
USD
30
0%
412
81%
100%
3.13
3.07
USD
11%
1:30
Copier

