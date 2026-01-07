SinaisSeções
Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
414
Negociações com lucro:
336 (81.15%)
Negociações com perda:
78 (18.84%)
Melhor negociação:
77.34 USD
Pior negociação:
-50.99 USD
Lucro bruto:
1 857.02 USD (56 759 pips)
Perda bruta:
-654.52 USD (26 530 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (22.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
678.41 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
45.11%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
10.38
Negociações longas:
262 (63.29%)
Negociações curtas:
152 (36.71%)
Fator de lucro:
2.84
Valor esperado:
2.90 USD
Lucro médio:
5.53 USD
Perda média:
-8.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-12.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-92.11 USD (3)
Crescimento mensal:
-3.53%
Previsão anual:
-42.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.87 USD
Máximo:
115.89 USD (11.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.29% (115.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.65% (190.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +77.34 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +22.79 USD
Máxima perda consecutiva: -12.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading algoritmico
Sem comentários
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Williams trader2
30 USD por mês
128%
0
0
USD
1.7K
USD
30
0%
414
81%
100%
2.83
2.90
USD
11%
1:30
