Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
414
Gewinntrades:
336 (81.15%)
Verlusttrades:
78 (18.84%)
Bester Trade:
77.34 USD
Schlechtester Trade:
-50.99 USD
Bruttoprofit:
1 857.02 USD (56 759 pips)
Bruttoverlust:
-654.52 USD (26 530 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (22.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
678.41 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
45.11%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
10.38
Long-Positionen:
262 (63.29%)
Short-Positionen:
152 (36.71%)
Profit-Faktor:
2.84
Mathematische Gewinnerwartung:
2.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-12.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-92.11 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-3.53%
Jahresprognose:
-42.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.87 USD
Maximaler:
115.89 USD (11.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.29% (115.47 USD)
Kapital:
10.65% (190.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +77.34 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading algoritmico
Keine Bewertungen
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
