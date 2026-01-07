SignalsSections
Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
0 reviews
Reliability
30 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
414
Profit Trades:
336 (81.15%)
Loss Trades:
78 (18.84%)
Best trade:
77.34 USD
Worst trade:
-50.99 USD
Gross Profit:
1 857.02 USD (56 759 pips)
Gross Loss:
-654.52 USD (26 530 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (22.79 USD)
Maximal consecutive profit:
678.41 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
45.11%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
10.38
Long Trades:
262 (63.29%)
Short Trades:
152 (36.71%)
Profit Factor:
2.84
Expected Payoff:
2.90 USD
Average Profit:
5.53 USD
Average Loss:
-8.39 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-12.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-92.11 USD (3)
Monthly growth:
-3.53%
Annual Forecast:
-42.80%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
12.87 USD
Maximal:
115.89 USD (11.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.29% (115.47 USD)
By Equity:
10.65% (190.02 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +77.34 USD
Worst trade: -51 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +22.79 USD
Maximal consecutive loss: -12.55 USD

Trading algoritmico
No reviews
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
