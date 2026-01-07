- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
414
Profit Trades:
336 (81.15%)
Loss Trades:
78 (18.84%)
Best trade:
77.34 USD
Worst trade:
-50.99 USD
Gross Profit:
1 857.02 USD (56 759 pips)
Gross Loss:
-654.52 USD (26 530 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (22.79 USD)
Maximal consecutive profit:
678.41 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
45.11%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
10.38
Long Trades:
262 (63.29%)
Short Trades:
152 (36.71%)
Profit Factor:
2.84
Expected Payoff:
2.90 USD
Average Profit:
5.53 USD
Average Loss:
-8.39 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-12.55 USD)
Maximal consecutive loss:
-92.11 USD (3)
Monthly growth:
-3.53%
Annual Forecast:
-42.80%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
12.87 USD
Maximal:
115.89 USD (11.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.29% (115.47 USD)
By Equity:
10.65% (190.02 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|89
|USDJPY.a
|40
|NAS100.a
|31
|EURJPY.a
|30
|GBPJPY.a
|21
|XAUEUR.a
|17
|EURUSD.a
|16
|US500.a
|16
|XAUJPY.a
|14
|USDCHF.a
|12
|EURGBP.a
|12
|GBPCHF.a
|11
|NZDJPY.a
|11
|EURCHF.a
|11
|AUDNZD.a
|10
|EURNZD.a
|9
|GBPUSD.a
|9
|CADCHF.a
|8
|CHFJPY.a
|7
|ETSY.US.a
|7
|NatGas.a
|6
|AUDUSD.a
|5
|USDCAD.a
|4
|AUDCAD.a
|4
|US30.a
|3
|NZDUSD.a
|2
|XAUGBP.a
|2
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|2
|EURCAD.a
|1
|EURAUD.a
|1
|V.US.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|121
|USDJPY.a
|154
|NAS100.a
|6
|EURJPY.a
|51
|GBPJPY.a
|303
|XAUEUR.a
|-1
|EURUSD.a
|96
|US500.a
|-2
|XAUJPY.a
|44
|USDCHF.a
|45
|EURGBP.a
|13
|GBPCHF.a
|-4
|NZDJPY.a
|6
|EURCHF.a
|-16
|AUDNZD.a
|-10
|EURNZD.a
|76
|GBPUSD.a
|192
|CADCHF.a
|26
|CHFJPY.a
|10
|ETSY.US.a
|20
|NatGas.a
|-11
|AUDUSD.a
|-22
|USDCAD.a
|-35
|AUDCAD.a
|-10
|US30.a
|47
|NZDUSD.a
|-9
|XAUGBP.a
|22
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|14
|EURCAD.a
|48
|EURAUD.a
|19
|V.US.a
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|1.4K
|USDJPY.a
|2.9K
|NAS100.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.9K
|GBPJPY.a
|6.3K
|XAUEUR.a
|411
|EURUSD.a
|1.5K
|US500.a
|-51
|XAUJPY.a
|5.6K
|USDCHF.a
|867
|EURGBP.a
|235
|GBPCHF.a
|149
|NZDJPY.a
|360
|EURCHF.a
|-857
|AUDNZD.a
|32
|EURNZD.a
|2.2K
|GBPUSD.a
|1.7K
|CADCHF.a
|476
|CHFJPY.a
|-21
|ETSY.US.a
|-288
|NatGas.a
|-20
|AUDUSD.a
|-983
|USDCAD.a
|-966
|AUDCAD.a
|57
|US30.a
|2.7K
|NZDUSD.a
|-97
|XAUGBP.a
|816
|SpotCrude.a
|170
|GBPCAD.a
|204
|EURCAD.a
|608
|EURAUD.a
|314
|V.US.a
|82
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +77.34 USD
Worst trade: -51 USD
Maximum consecutive wins: 25
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +22.79 USD
Maximal consecutive loss: -12.55 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-MT5-Live01" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
