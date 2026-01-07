信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Williams trader2
Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
414
盈利交易:
336 (81.15%)
亏损交易:
78 (18.84%)
最好交易:
77.34 USD
最差交易:
-50.99 USD
毛利:
1 857.02 USD (56 759 pips)
毛利亏损:
-654.52 USD (26 530 pips)
最大连续赢利:
33 (22.79 USD)
最大连续盈利:
678.41 USD (25)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
45.11%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
20 小时
采收率:
10.38
长期交易:
262 (63.29%)
短期交易:
152 (36.71%)
利润因子:
2.84
预期回报:
2.90 USD
平均利润:
5.53 USD
平均损失:
-8.39 USD
最大连续失误:
7 (-12.55 USD)
最大连续亏损:
-92.11 USD (3)
每月增长:
-3.53%
年度预测:
-42.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.87 USD
最大值:
115.89 USD (11.33%)
相对跌幅:
结余:
11.29% (115.47 USD)
净值:
10.65% (190.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +77.34 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +22.79 USD
最大连续亏损: -12.55 USD

Trading algoritmico
没有评论
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
