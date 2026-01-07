- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
414
盈利交易:
336 (81.15%)
亏损交易:
78 (18.84%)
最好交易:
77.34 USD
最差交易:
-50.99 USD
毛利:
1 857.02 USD (56 759 pips)
毛利亏损:
-654.52 USD (26 530 pips)
最大连续赢利:
33 (22.79 USD)
最大连续盈利:
678.41 USD (25)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
45.11%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
20 小时
采收率:
10.38
长期交易:
262 (63.29%)
短期交易:
152 (36.71%)
利润因子:
2.84
预期回报:
2.90 USD
平均利润:
5.53 USD
平均损失:
-8.39 USD
最大连续失误:
7 (-12.55 USD)
最大连续亏损:
-92.11 USD (3)
每月增长:
-3.53%
年度预测:
-42.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.87 USD
最大值:
115.89 USD (11.33%)
相对跌幅:
结余:
11.29% (115.47 USD)
净值:
10.65% (190.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|89
|USDJPY.a
|40
|NAS100.a
|31
|EURJPY.a
|30
|GBPJPY.a
|21
|XAUEUR.a
|17
|EURUSD.a
|16
|US500.a
|16
|XAUJPY.a
|14
|USDCHF.a
|12
|EURGBP.a
|12
|GBPCHF.a
|11
|NZDJPY.a
|11
|EURCHF.a
|11
|AUDNZD.a
|10
|EURNZD.a
|9
|GBPUSD.a
|9
|CADCHF.a
|8
|CHFJPY.a
|7
|ETSY.US.a
|7
|NatGas.a
|6
|AUDUSD.a
|5
|USDCAD.a
|4
|AUDCAD.a
|4
|US30.a
|3
|NZDUSD.a
|2
|XAUGBP.a
|2
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|2
|EURCAD.a
|1
|EURAUD.a
|1
|V.US.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|121
|USDJPY.a
|154
|NAS100.a
|6
|EURJPY.a
|51
|GBPJPY.a
|303
|XAUEUR.a
|-1
|EURUSD.a
|96
|US500.a
|-2
|XAUJPY.a
|44
|USDCHF.a
|45
|EURGBP.a
|13
|GBPCHF.a
|-4
|NZDJPY.a
|6
|EURCHF.a
|-16
|AUDNZD.a
|-10
|EURNZD.a
|76
|GBPUSD.a
|192
|CADCHF.a
|26
|CHFJPY.a
|10
|ETSY.US.a
|20
|NatGas.a
|-11
|AUDUSD.a
|-22
|USDCAD.a
|-35
|AUDCAD.a
|-10
|US30.a
|47
|NZDUSD.a
|-9
|XAUGBP.a
|22
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|14
|EURCAD.a
|48
|EURAUD.a
|19
|V.US.a
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|1.4K
|USDJPY.a
|2.9K
|NAS100.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.9K
|GBPJPY.a
|6.3K
|XAUEUR.a
|411
|EURUSD.a
|1.5K
|US500.a
|-51
|XAUJPY.a
|5.6K
|USDCHF.a
|867
|EURGBP.a
|235
|GBPCHF.a
|149
|NZDJPY.a
|360
|EURCHF.a
|-857
|AUDNZD.a
|32
|EURNZD.a
|2.2K
|GBPUSD.a
|1.7K
|CADCHF.a
|476
|CHFJPY.a
|-21
|ETSY.US.a
|-288
|NatGas.a
|-20
|AUDUSD.a
|-983
|USDCAD.a
|-966
|AUDCAD.a
|57
|US30.a
|2.7K
|NZDUSD.a
|-97
|XAUGBP.a
|816
|SpotCrude.a
|170
|GBPCAD.a
|204
|EURCAD.a
|608
|EURAUD.a
|314
|V.US.a
|82
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.34 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +22.79 USD
最大连续亏损: -12.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trading algoritmico
没有评论
