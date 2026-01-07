SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Williams trader2
Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
414
Profit Trade:
336 (81.15%)
Loss Trade:
78 (18.84%)
Best Trade:
77.34 USD
Worst Trade:
-50.99 USD
Profitto lordo:
1 857.02 USD (56 759 pips)
Perdita lorda:
-654.52 USD (26 530 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (22.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
678.41 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
44.81%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
10.38
Long Trade:
262 (63.29%)
Short Trade:
152 (36.71%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
5.53 USD
Perdita media:
-8.39 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-12.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.11 USD (3)
Crescita mensile:
-3.53%
Previsione annuale:
-42.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.87 USD
Massimale:
115.89 USD (11.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.29% (115.47 USD)
Per equità:
10.65% (190.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.34 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22.79 USD
Massima perdita consecutiva: -12.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading algoritmico
Non ci sono recensioni
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Williams trader2
30USD al mese
128%
0
0
USD
1.7K
USD
30
0%
414
81%
100%
2.83
2.90
USD
11%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.