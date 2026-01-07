- 자본
- 축소
트레이드:
414
이익 거래:
336 (81.15%)
손실 거래:
78 (18.84%)
최고의 거래:
77.34 USD
최악의 거래:
-50.99 USD
총 수익:
1 857.02 USD (56 759 pips)
총 손실:
-654.52 USD (26 530 pips)
연속 최대 이익:
33 (22.79 USD)
연속 최대 이익:
678.41 USD (25)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
45.11%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
10.38
롱(주식매수):
262 (63.29%)
숏(주식차입매도):
152 (36.71%)
수익 요인:
2.84
기대수익:
2.90 USD
평균 이익:
5.53 USD
평균 손실:
-8.39 USD
연속 최대 손실:
7 (-12.55 USD)
연속 최대 손실:
-92.11 USD (3)
월별 성장률:
-3.53%
연간 예측:
-42.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.87 USD
최대한의:
115.89 USD (11.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.29% (115.47 USD)
자본금별:
10.65% (190.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|89
|USDJPY.a
|40
|NAS100.a
|31
|EURJPY.a
|30
|GBPJPY.a
|21
|XAUEUR.a
|17
|EURUSD.a
|16
|US500.a
|16
|XAUJPY.a
|14
|USDCHF.a
|12
|EURGBP.a
|12
|GBPCHF.a
|11
|NZDJPY.a
|11
|EURCHF.a
|11
|AUDNZD.a
|10
|EURNZD.a
|9
|GBPUSD.a
|9
|CADCHF.a
|8
|CHFJPY.a
|7
|ETSY.US.a
|7
|NatGas.a
|6
|AUDUSD.a
|5
|USDCAD.a
|4
|AUDCAD.a
|4
|US30.a
|3
|NZDUSD.a
|2
|XAUGBP.a
|2
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|2
|EURCAD.a
|1
|EURAUD.a
|1
|V.US.a
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.a
|121
|USDJPY.a
|154
|NAS100.a
|6
|EURJPY.a
|51
|GBPJPY.a
|303
|XAUEUR.a
|-1
|EURUSD.a
|96
|US500.a
|-2
|XAUJPY.a
|44
|USDCHF.a
|45
|EURGBP.a
|13
|GBPCHF.a
|-4
|NZDJPY.a
|6
|EURCHF.a
|-16
|AUDNZD.a
|-10
|EURNZD.a
|76
|GBPUSD.a
|192
|CADCHF.a
|26
|CHFJPY.a
|10
|ETSY.US.a
|20
|NatGas.a
|-11
|AUDUSD.a
|-22
|USDCAD.a
|-35
|AUDCAD.a
|-10
|US30.a
|47
|NZDUSD.a
|-9
|XAUGBP.a
|22
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|14
|EURCAD.a
|48
|EURAUD.a
|19
|V.US.a
|8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.a
|1.4K
|USDJPY.a
|2.9K
|NAS100.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.9K
|GBPJPY.a
|6.3K
|XAUEUR.a
|411
|EURUSD.a
|1.5K
|US500.a
|-51
|XAUJPY.a
|5.6K
|USDCHF.a
|867
|EURGBP.a
|235
|GBPCHF.a
|149
|NZDJPY.a
|360
|EURCHF.a
|-857
|AUDNZD.a
|32
|EURNZD.a
|2.2K
|GBPUSD.a
|1.7K
|CADCHF.a
|476
|CHFJPY.a
|-21
|ETSY.US.a
|-288
|NatGas.a
|-20
|AUDUSD.a
|-983
|USDCAD.a
|-966
|AUDCAD.a
|57
|US30.a
|2.7K
|NZDUSD.a
|-97
|XAUGBP.a
|816
|SpotCrude.a
|170
|GBPCAD.a
|204
|EURCAD.a
|608
|EURAUD.a
|314
|V.US.a
|82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +77.34 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +22.79 USD
연속 최대 손실: -12.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trading algoritmico
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
128%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
30
0%
414
81%
100%
2.83
2.90
USD
USD
11%
1:30