Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
414
이익 거래:
336 (81.15%)
손실 거래:
78 (18.84%)
최고의 거래:
77.34 USD
최악의 거래:
-50.99 USD
총 수익:
1 857.02 USD (56 759 pips)
총 손실:
-654.52 USD (26 530 pips)
연속 최대 이익:
33 (22.79 USD)
연속 최대 이익:
678.41 USD (25)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
45.11%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
10.38
롱(주식매수):
262 (63.29%)
숏(주식차입매도):
152 (36.71%)
수익 요인:
2.84
기대수익:
2.90 USD
평균 이익:
5.53 USD
평균 손실:
-8.39 USD
연속 최대 손실:
7 (-12.55 USD)
연속 최대 손실:
-92.11 USD (3)
월별 성장률:
-3.53%
연간 예측:
-42.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12.87 USD
최대한의:
115.89 USD (11.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.29% (115.47 USD)
자본금별:
10.65% (190.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +77.34 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +22.79 USD
연속 최대 손실: -12.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Trading algoritmico
리뷰 없음
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
