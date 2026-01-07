シグナルセクション
Williams Camacho Duran

Williams trader2

Williams Camacho Duran
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 128%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
414
利益トレード:
336 (81.15%)
損失トレード:
78 (18.84%)
ベストトレード:
77.34 USD
最悪のトレード:
-50.99 USD
総利益:
1 857.02 USD (56 759 pips)
総損失:
-654.52 USD (26 530 pips)
最大連続の勝ち:
33 (22.79 USD)
最大連続利益:
678.41 USD (25)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
45.11%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
10.38
長いトレード:
262 (63.29%)
短いトレード:
152 (36.71%)
プロフィットファクター:
2.84
期待されたペイオフ:
2.90 USD
平均利益:
5.53 USD
平均損失:
-8.39 USD
最大連続の負け:
7 (-12.55 USD)
最大連続損失:
-92.11 USD (3)
月間成長:
-3.53%
年間予想:
-42.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.87 USD
最大の:
115.89 USD (11.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.29% (115.47 USD)
エクイティによる:
10.65% (190.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.a 89
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 21
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
GBPUSD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
ETSY.US.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
US30.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.a 121
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 303
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
GBPUSD.a 192
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
ETSY.US.a 20
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
US30.a 47
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.a 1.4K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 6.3K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
GBPUSD.a 1.7K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
ETSY.US.a -288
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
US30.a 2.7K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +77.34 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +22.79 USD
最大連続損失: -12.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trading algoritmico
レビューなし
2026.01.07 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 70 days
