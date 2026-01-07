- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
414
利益トレード:
336 (81.15%)
損失トレード:
78 (18.84%)
ベストトレード:
77.34 USD
最悪のトレード:
-50.99 USD
総利益:
1 857.02 USD (56 759 pips)
総損失:
-654.52 USD (26 530 pips)
最大連続の勝ち:
33 (22.79 USD)
最大連続利益:
678.41 USD (25)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
45.11%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
10.38
長いトレード:
262 (63.29%)
短いトレード:
152 (36.71%)
プロフィットファクター:
2.84
期待されたペイオフ:
2.90 USD
平均利益:
5.53 USD
平均損失:
-8.39 USD
最大連続の負け:
7 (-12.55 USD)
最大連続損失:
-92.11 USD (3)
月間成長:
-3.53%
年間予想:
-42.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.87 USD
最大の:
115.89 USD (11.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.29% (115.47 USD)
エクイティによる:
10.65% (190.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|89
|USDJPY.a
|40
|NAS100.a
|31
|EURJPY.a
|30
|GBPJPY.a
|21
|XAUEUR.a
|17
|EURUSD.a
|16
|US500.a
|16
|XAUJPY.a
|14
|USDCHF.a
|12
|EURGBP.a
|12
|GBPCHF.a
|11
|NZDJPY.a
|11
|EURCHF.a
|11
|AUDNZD.a
|10
|EURNZD.a
|9
|GBPUSD.a
|9
|CADCHF.a
|8
|CHFJPY.a
|7
|ETSY.US.a
|7
|NatGas.a
|6
|AUDUSD.a
|5
|USDCAD.a
|4
|AUDCAD.a
|4
|US30.a
|3
|NZDUSD.a
|2
|XAUGBP.a
|2
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|2
|EURCAD.a
|1
|EURAUD.a
|1
|V.US.a
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|121
|USDJPY.a
|154
|NAS100.a
|6
|EURJPY.a
|51
|GBPJPY.a
|303
|XAUEUR.a
|-1
|EURUSD.a
|96
|US500.a
|-2
|XAUJPY.a
|44
|USDCHF.a
|45
|EURGBP.a
|13
|GBPCHF.a
|-4
|NZDJPY.a
|6
|EURCHF.a
|-16
|AUDNZD.a
|-10
|EURNZD.a
|76
|GBPUSD.a
|192
|CADCHF.a
|26
|CHFJPY.a
|10
|ETSY.US.a
|20
|NatGas.a
|-11
|AUDUSD.a
|-22
|USDCAD.a
|-35
|AUDCAD.a
|-10
|US30.a
|47
|NZDUSD.a
|-9
|XAUGBP.a
|22
|SpotCrude.a
|2
|GBPCAD.a
|14
|EURCAD.a
|48
|EURAUD.a
|19
|V.US.a
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|1.4K
|USDJPY.a
|2.9K
|NAS100.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.9K
|GBPJPY.a
|6.3K
|XAUEUR.a
|411
|EURUSD.a
|1.5K
|US500.a
|-51
|XAUJPY.a
|5.6K
|USDCHF.a
|867
|EURGBP.a
|235
|GBPCHF.a
|149
|NZDJPY.a
|360
|EURCHF.a
|-857
|AUDNZD.a
|32
|EURNZD.a
|2.2K
|GBPUSD.a
|1.7K
|CADCHF.a
|476
|CHFJPY.a
|-21
|ETSY.US.a
|-288
|NatGas.a
|-20
|AUDUSD.a
|-983
|USDCAD.a
|-966
|AUDCAD.a
|57
|US30.a
|2.7K
|NZDUSD.a
|-97
|XAUGBP.a
|816
|SpotCrude.a
|170
|GBPCAD.a
|204
|EURCAD.a
|608
|EURAUD.a
|314
|V.US.a
|82
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.34 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +22.79 USD
最大連続損失: -12.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trading algoritmico
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
128%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
30
0%
414
81%
100%
2.83
2.90
USD
USD
11%
1:30