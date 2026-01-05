- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
3 (60.00%)
Убыточных трейдов:
2 (40.00%)
Лучший трейд:
13.49 USD
Худший трейд:
-0.89 USD
Общая прибыль:
21.93 USD (22 127 pips)
Общий убыток:
-0.94 USD (833 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (15.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.15 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.31%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
23.58
Длинных трейдов:
5 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
23.33
Мат. ожидание:
4.20 USD
Средняя прибыль:
7.31 USD
Средний убыток:
-0.47 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.89 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
0.89 USD (0.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.49% (6.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.49 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +15.15 USD
Макс. убыток в серии: -0.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|7.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|9.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|12.88 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
5
60%
100%
23.32
4.20
USD
USD
0%
1:500